Conmovedor relato de Martita Fort sobre el día que murió Gustavo Martínez

Martita Fort decidió romper el silencio sobre la muerte de Gustavo Martínez y contó detalles sobre la última noche de su tutor.

A semanas de haber cumplido la mayoría de edad, la hija de Ricardo Fort reveló cómo era su relación con el personal trainer antes de su fatal decisión. "Cuando pasó todo esto, cuando Felipe vino corriendo a decirme, yo pensé que no podía ser verdad, no podía ser cierto", contó Martita Fort en Hola Argentina.

Contrario a la versión de la familia de Gustavo Martínez, la joven heredera aseguró que mantenía una excelente relación con su tutor y que no lo notaba deprimido, tal como se rumoreaba. "Hasta el último día me trató igual que siempre, me trató como me trataba siempre. Yo nunca pensé que pudiera pasar algo así", reveló.

Tal como circuló el día de la muerte de Gustavo, el preparador físico sufría de Alzheimer y esta enfermedad le había generado una profunda tristeza. De acuerdo a las versiones, el tutor de Martita y Felipe Fort había esperado que los mellizos cumplan la mayoría de edad para poder irse tranquilo.

"Casi todos los días nos sentábamos a tomar un café y charlábamos. Y nunca lo noté mal, nunca sospeché nada", agregó en este sentido.

Las internas en la familia con Martita y Felipe Fort

Contrario a lo que pasó con Martita Fort, la muerte de Gustavo Martínez generó la bronca y el dolor en Felipe Fort quien, apenas falleció su tutor, compartió un fuerte comunicado.

Según contaron en Intrusos, este "enojo" de Felipe fue por diversas reacciones del personal trainer. "Se sabe que hubo reacciones agresivas (de Gustavo), que tuvieron que ver con esta enfermedad (Alzheimer), que en algún punto incomodaron a Felipe. Yo creo que él va a salir a hablar y a contar lo suyo", dijeron en Intrusos.

"Lo concreto es que Felipe ahora está en Miami y tanto el tío, Eduardo, como la niñera, Marisa, le dijeron que volviera y él dijo 'no, yo me quedo acá'", agregaron.