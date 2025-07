Gime Accardi y Nico Vázquez anunciaron su separación tras 18 años de amor. Con un sentido mensaje al unísono en redes sociales, la expareja indicó que en el presente decidieron seguir sus caminos por separado y poco se tardó en especular con los motivos que los llevó a la ruptura. Entre los rumores que resonaron en redes sociales, se habló de infidelidades de ambas partes, lanzando nombres de los presuntos terceros en discordia. Andrés Gil fue uno de ellos.

El ex Patito Feo se encuentra en pareja con Candela Vetrano y recientemente se convirtieron en padres de Pino, su primer hijo. Y su nombre fue vinculado con el de Gime debido a que protagonizan la obra teatral En otras palabras, y mostraron ser muy cercanos. Aunque la expareja aseguró que su ruptura no estaba relacionada a vínculos con otras personas, en redes sociales las especulaciones fueron en incremento.

La reacción de Andrés Gil con Cande Vetrano tras ser vinculado en la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez

En medio de la sorpresiva separación que anunciaron Gime Accardi y Nico Vázquez, en redes sociales se comenzó a vincular a los actores a relaciones amorosas con otras personas. Los nombres de Mercedes Oviedo y Andrés Gil fueron los que más resonaron, por lo que las partes involucradas negaron rotundamente estas especulaciones apelando que se están involucrando terceros que tienen sus parejas y familias, lo que podría generar malestares internos.

El martes por la noche, tras terminar la función de Rocky, Mercedes Oviedo se mostró al lado de Nico Vázquez para negar los rumores: “Nunca es cómodo cuando dicen algo que no es. Yo tengo un perfil muy bajo, trabajo hace muchos años y no hablo nunca de mi vida. Y esto no está bueno. Me acabo de enterar. No sé qué va a pasar cuando salga. Nico está pasando un momento muy difícil y hay que respetarlo. También la conozco a Gimena, y para mí también es incómodo”.

De esta forma, la actriz dejó en claro que no está vinculado con su compañero. Este miércoles fue el turno de Andrés Gil, pero lejos de hablar ante las cámaras, el ex Patito Feo utilizó su cuenta de Instagram para mostrar que se encuentra muy orgulloso de su pareja y madre de su hija. Es que este 9 de julio se estrenó la serie Menem, lo hizo en la que Candela Vetrano tiene un papel destacado.

Para la especial ocasión y en medio de rumores de infidelidad, Gil compartió una foto de Cande celebrando el estreno en la comodidad de su hogar, luciendo un look de entre casa. Esta publicación fue compartida por Vetrano, quien también puede ser tomada como un guiño de que la relación entre ambos está en un gran momento.

De esta forma, el gesto virtual que tuvo Andrés Gil pone un freno a los rumores que lo colocan como tercero en discordia, dejando en claro que su noviazgo y vínculo con la madre de su hijo está en buenos términos.