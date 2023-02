Nació más de dos décadas después de la desaparición de su abuelo, pero desde chica le fueron contando todas las anécdotas y “cosas medio locas” que forjaron el mito de uno de los más grandes del boxeo y el deporte argentino. Porque a medida que fue creciendo e interactuando con la gente, Valentina Scarinci (23) empezó a tomar real dimensión de quién fue el inolvidable Oscar “Ringo” Bonavena.

Ella es la única nieta mujer de los seis nietos que tuvo el exboxeador, de los cualés a ninguno –dado su asesinato en 1976– pudo ni siquiera ver nacer. Hija de Adriana Bonavena (59), estudió ciencias económicas, ahora se volcó por la psicología y en plena pandemia descubrió que practicar boxeo es algo más que hacer un deporte: “Me hizo muy bien comenzar, fue un antes y un después en mi vida. Sobre todo a nivel mental, lo recomiendo mucho para cuando venís de un día estresante. Siempre fui muy patadura para el deporte, hasta que mis dos hermanos me fueron convenciendo y hoy no hay día que no lo practique. Sino voy a boxeo siento que me falta algo”, confesó en plena sesión de guantes con sus hermanos en el gimnasio de la sede social de Huracán, bautizado con el nombre de su abuelo.

Valentina Scarinci, la nieta boxeadora de Ringo Bonavena, junto a sus hermano.

Nacida en Parque Chacabuco, Valentina se independizó y vive sola en Parque Centenario. Ya la extrañan su madre y el más chico de sus dos hermanos, Santiago Scarinci (25), quien ya hizo sus primeras exhibiciones y anhela incursionar en el boxeo amateur. Pero fue una noche de cuarentena en la casa de su otro hermano, Emiliano Cortés (36), cuando entre hamburguesa y hamburguesa la convencieron de pegarle a la bolsa que Emiliano tiene en la terraza.

“Ellos se pararon al lado mío y me enseñaron cómo tenía que pararme, fui aprendiendo sin guantes a puro puñetazos, esa noche me fui con toda la mano roja. Así le fui tomando el gusto y empecé en un gimnasio de Flores con Mariano Plotinsky, me encanta aprender y mejorar día a día. Ir con mis dos hermanos me divierte, a ellos no les da miedo pegarme y yo les pego sin problemas (risas)”, comentó con ellos al lado.

Valentina Scarinci, la nieta boxeadora de Ringo Bonavena

Ilusionada con llegar a competir en un futuro no tan lejano, planea junto a sus dos hermanos sacar una línea de ropa deportiva conmemorativa de su abuelo con alguna marca, todo un proyecto que los entusiasma. Además de revivir la trayectoria deportiva de su abuelo a través de los videos (“cuando vi la pelea con Muhammad Ali no lo podía creer”), Valentina le preguntó mucho sobre la vida de “Ringo” a su abuela materna, Dora Raffa (79), la voz más autorizada de la familia a la hora de los recuerdos: “Siempre le decía ‘¡abuela dale, contame la verdad!’, y ella me contaba anécdotas de los viajes y de la vida cotidiana. La de ellos fue una historia de amor apasionante y triste a la vez, por el final que tuvo. A mí me queda esa sensación de tristeza de que a mi abuelo lo mataran un día antes del cumpleaños de ella. Yo no había nacido, pero lo inusual de su muerte despertó interés en todo el mundo, siempre hablamos en casa de eso. Su desaparición generó un vacío enorme, por lo inesperada y sorpresiva que fue”.

Valentina Scarinci, la nieta boxeadora de Ringo Bonavena

Al igual que el resto del clan familiar, Valentina acumula ansiedad y expectativas por el próximo estreno en Star + de la serie que recreará vida e historia de su abuelo. Se terminó de grabar en noviembre de 2021 y en breve se anunciará la fecha de estreno: “Estuvimos con Delfina Chaves (26), que interpretará a mi abuela, y con Jerónimo Bosia (26), que encarnará a ‘Ringo’, en la fiesta del fin del rodaje, los dos son muy simpáticos. El parecido de él con mi abuelo es increíble”.

Agradecida con Huracán, club que “siempre en la fecha de su muerte le hace algún homenaje”, dice que al ver las imágenes de su abuelo boxeando se estremeció por la garra y la actitud de nunca rendirse que transmitía: “El boxeo es un poco como la vida, a los golpes, pero lo importante es levantarse y seguir. Decir que heredé esas virtudes sería una falta de respeto, pero si te aseguro que ‘Ringo’ es la bandera de nuestras vidas”, reivindicó.

Producción: Alejandro Luciani

Agradecimientos: @boxeohuracan; @donatella_shoes_