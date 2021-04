Conocé cuál era la obsesión de Diego Maradona hasta el día de su muerte

Sin duda Diego Armando Maradona podía tener todo lo que quisiese en el pleno material, desde autos de lujo, mansiones y un montón de cosas y pertenencias más, pero tenía devoción y hasta una obsesión que la mantuvo hasta el día de su muerte por un objeto en particular que siempre tuvo en su poder, los relojes.

Según cuenta Infobae.com los relojes de lujo era para Diego Maradona una obsesión. Pero también le encantaba regalarlos. Por ejemplo cuando llegó a Europa decidió utilizar dos; uno con la hora local del país en el que estaba y la otro con la de la Argentina; para sentirse cerca de Dalma y Gianinna.

Es más su amor por los relojes lo mantuvo hasta sus últimas horas de vida. Mientras estuvo en la casa de Tigre luego de la operación por el hematoma en la cabeza, le compraron una caja fuerte pero prefirió que parte de sus joyas quedaran escondidas en una caja de zapatillas bajo la cama y ahí estaban sus relojes cuando la familia retiró el contenido de la caja.

Además según continuó informando Infobae.com también le regaló relojes a jugadores de Boca antes de retirarse y hasta a Jorge Rial luego de que le robaran su reloj: “Doy fe que el día que me robaron, a través de vos como intermediario (por Matías Morla), me mandó el mismo reloj que me habían robado”, contó Rial.

En qué gastó Diego Maradona 750 millones de pesos antes de morir

Aseguran que mientras Diego Maradona se encontraba con vida, le habría donado varias pertenencias a sus hermanas, a Rocío Oliva y a Diego Junior. Para nombrar sólo algunos, ya que según trascendió el astro solía atender pedidos de amigos y familiares que necesitaban.

Mauridio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, contó en diálogo con Implacables la exorbitante suma de dinero que el ídolo habría destinado para ayudar a sus seres más queridos. “Era una máquina de gastar. En sus últimos 6 años de vida, gastó en sus familiares y amigos más de 5 millones de dólares, es decir que a valores de hoy, serían 750 millones de pesos. Diego no facturaba como Messi por lo que sí era mucho dinero para él”.

En ese sentido, explicó cómo era la relación entre su cliente y el ídolo, ya que además de abogado y amigo, Morla era administrador: “Maradona le daba instrucciones precisas a Matías, algunas incluso en contra de su voluntad”.

“Para no caerle siempre a Dalma, Gianinna y Claudia... hay un audio en el que Matías se negaba a darle una camioneta a alguien que Diego quería... ya sobre el final de sus días. Hay un audio en el que Diego le decía ‘Matito te dije que le des la camioneta, dejate de hinchar’. La respuesta de Matías fue que se la iba a dar pero que tenía un presupuesto y que si regalaba 5 camionetas por mes, se fundían”, sumó el letrado.

Y explicó: “Yo tengo el listado de todas las donaciones que es mucho más amplio que lo circuló. Las que se detallaron son reales, pero si todas las donaciones de Maradona salieran a la luz, habría muchos que se pondrían colorados”. Por otra parte, el abogado de Morla dijo: “Todo el mundo recibió, de hecho, yo escuché a Diego Junior, no a Dieguito Fernando, que es el único inocente en esta historia, a Junior, decir que Morla tenía que rendir cuentas. Una de las donaciones es un auto a él, un Mercedes Benz, nada caro. Y hay también una donación en metálico, en euros”.

En el documental de Infobae, La muerte de Maradona, Mario Baudry pareja de Verónica Ojeda y apoderado de Dieguito Fernando, habló de la situación patrimonial del ídolo fallecido el 25 de noviembre del año pasado: “Había firmado un contrato por 60 mil dólares por seis presentaciones, lo llevaron ese día (de su cumpleaños) a la cancha (de Gimnasia y Esgrima de La Plata) por siete mil dólares, a una persona que había ganado 500 millones en su vida”.