Las fotos del festejo de cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

No hay nada más hermoso para un padre o una madre que ver a sus hijos felices y en esta ocasión Flavio Mendoza vivió una jornada a pura emoción al celebrar (con todos los protocolos vigentes y estrictos) el cumpleaños de su hijo Dionisio quien celebró sus primeros 3 añitos de vida. Feliz, el artista compartió en sus historias de Instagram varios detalles de lo que fue la fiesta.

El pequeño recibió regalos de todos los invitados y también de amigos de Flavio Mendoza que no pudieron acudir. Entre las celebridades presentes estuvieron Nicole Neumann, Luciana Salazar, Adabel Guerrero y el vicedirector de Revista CARAS, Héctor Maugeri. Todos con hermosos obsequios para el pequeño.

Hubo de todo para comer y varias tortas. Dionisio sopló las velitas de todas y sobre todo de una gigantesca que fue el centro de atención de todo el festejo: "Hijo mío gracias x hacerme tan feliz hoy cumplís tres años, los mejores tres años de mi vida tu sonrisa me hace olvidar la realidad de este mundo y cada vez que te miro jugar y mirar como vos miras las cosas de este mundo digo esa es la mirada dulce y sin maldad que los grandes perdimos", comenzó escribiendo Flavio en su cuenta de Instagram y siguió...

"Espero que siempre seas feliz ,espero poder estar a tu lado mucho tiempo ,espero crezcas siendo feliz ,espero ser el papa que ames siempre , espero logres todo y más x que mientras yo esté en este mundo voy hacer todo para que seas feliz x que de eso se trata enseñarte a ser feliz ..... feliz cumple angelito mío con amor papá", cerró.

El emotivo reencuentro de Flavio Mendoza con su hijo Dionisio

Tras haber estado internado durante 10 días por haber contraído COVID, Flavio Mendoza, ya recuperado, volvió a su hogar donde se encontró con su pequeño hijo Dionisio.

El coreógrafo había ingresado al sanatorio Los Arcos, con alta temperatura y baja saturación de oxígeno. "Tuve días difíciles", había escrito en aquella oportunidad. En un posteo, con la imagen del pequeño, y muy angustiado, Flavio escribía: "Hijo mío, te pido perdón por no poder estar cuidándote. Sos tan chiquito y no sabés por qué papá no esta ahí con vos. Sólo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa", decía en una parte del extenso texto.

Apenas recibió el alta médica, Flavio lo único que quería era abrazarse con el pequeño a quien ama con devoción. El encuentro fue sublime y desde entonces no se separan ni un instante: "pegados como garrapatas, escribía Mendoza mostrando sus piernas y los pequeños piecitos del niño. Así fueron cada una de las imágenes que compartió con sus más de 1.5 millones de seguidores. Otra imagen, de extrema ternura, muestra a Dionisio dormido encima de su papá.