Silvina Escudero y Matías Alé comenzaron una relación amorosa en 2009, luego de que el actor finalizara su pareja con Graciela Alfano.

Este martes, Silvina demostró que no quedaron en los mejores términos con Matías cuando Jey Mammon contó en "Los Mammones" que un austríaco se encontró con una pitón que salía de su inodoro mientras lo estaba usando. “¿Puedo contar una intimidad? Cada vez que voy al baño y me siento en el inodoro, miro porque me da la sensación de que algo va a salir”, dijo a pura risa Silvina Escudero.

“¿Alguna te apareció algo? ¿Un novio? ¿Matías Alé salió del inodoro?”, quiso saber Jey Mammon. “¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¿Sabés el susto que me da? Prefiero a la serpiente, mirá”, dijo la bailarina, contundente.

Lapidaria frase de Silvina Escudero contra Matías Alé, quien fue su novio.

Silvina Escudero: "Estoy otra vez en pareja"

Silvina Escudero está transitando un gran momento en lo profesional y en lo personal, y no lo oculta. Panelista de "Los Mammones" y refugiada en su familia, confesó que, tras ocho meses separada, volvió a darle una chance al amor.

"Estuvimos separados. Cada uno hizo la suya y ahora sentimos que podíamos darnos otra oportunidad. Hace muchos años que no cuento nada de mi vida privada, estuve muy pero muy expuesta y la pasé mal", reveló en Es por Ahí, el matutino de América TV, al hablar de su reconciliación con Federico, su ex.

La relación de Silvina Escudero con Federico duró 4 años, hasta que a mediados de 2020, en plena cuarentena, decidieron separarse de común acuerdo. Si bien la bailarina había dicho que la ruptura era definitiva, siguieron manteniendo contacto y hasta se dejaron ver juntos en salidas con amigos.

"El año pasado se fue de casa pero siempre, de una u otra manera, estuvo presente para mí. Yo no me sentía lista para volver, intentamos rehacer nuestras vidas, intentamos aferrarnos a otras relaciones pero somos como un resorte que siempre volvía. No pudimos", dijo sobre la reconcialación que la llena de ilusión.

FL