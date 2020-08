Pampita habló de sexo: "Si me dicen que no me agarra un malhumor que me dura una semana"

En el día de ayer, Pampita reveló que a la hora de la intimidad su marido Roberto García Moritán tiene algunas exigencias.

“¿Te pasó que algún novio te diga ‘hoy no’?”, indagó Gabriel Oliveri, panelista de Pampita online, y la modelo, sin pelos en la lengua, dijo. “¡Me dice que no y chau! Next. No, no, no”, señaló, entre risas. “Me llega a decir que no y me agarra un malhumor que me dura una semana. No se atrevería”, lanzó, sorprendiendo a todos.

“Conmigo es mejor andar bien”, continúo diciendo, para luego reaccionar cuando el panelista señaló que Pampita era de “alto rendimiento” y que a su marido hay que mantenerlo entrenado. “¡No! Qué ‘pobre’. Está feliz”, concluyó.