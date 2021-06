Conocé algunos de los famosos LGTBIQ+ más influyentes de la Argentina 

La celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ se realiza en todo el mundo, visibilizando la presencia de aquellos que tienen una orientación sexual o identidad sexual diferente a la heteronormatividad. El día oficial internacionalmente es el 28 de junio, fecha que conmemora los disturbios de Stonewall en la ciudad de Nueva York, y que marcaron el inicio de la liberación de la comunidad LGTBIQ+ desde 1969.

Dicho momento histórico, permitió que las generaciones lleven a cabo la lucha de la comunidad, logrando pequeños avances en cuanto al respeto de las diferencias y la no discriminación basada en género, orientación sexual o expresión de género. Desde entonces, muchas ciudades en el mundo entero se han ido sumando a esa jornada de lucha. Desde 1992, gays, lesbianas, travestis y transexuales celebran el orgullo en Buenos Aires, recordando la fecha y haciendo valer sus derechos.

Si bien es sabido que aún queda mucho por avanzar, la normalización de la diversidad que existe actualmente se logró también gracias a la representación de la comunidad en diferentes escenarios. A continuación, algunos de los famosos más influyentes que están abiertamente “fuera del closet”.

Jey Mammon:

El humorista Jey Mammon, año a tras año, utiliza sus redes sociales para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, como así también para sumarse a la lucha de derechos y reclamar por casos homofóbicos y transfóbicos.

Las palabras de Jey Mammon en Twitter

Hace unos años, Jey utilizó su cuenta de Twitter para presentar a su pareja de aquel entonces, con fotos románticas y un tierno mensaje. En alusión al Día del Orgullo, el conductor escribió: “No estoy orgulloso de ser gay. El hétero no está orgulloso de ser hétero. El orgullo radica en SER sin que te importe lo que digan los demás”. El humorista no sólo recibió las felicitaciones de parte de sus seguidores, sino también de algunas famosas como Gianinna Maradona y Gisela Bernal.

El año pasado, el comediante sentenció un mensaje muy fuerte diciendo: ''Así es como el colectivo LGBTIQ se siente en muchas ocasiones, son muy pocos los países que tienen la ley de matrimonio igualitario. La Argentina es uno de esos países, y la verdad que lo celebramos y celebramos la conquista de un montón de derechos, pero es importante que todavía falta mucho, que tengamos más amor y tolerancia. No se trata más que de eso. Por eso es importante la educación sexual en las escuelas, para que nos hablen a todos. Yo soy gay y fui educado por padres heterosexuales, por lo tanto, la teoría de que la educación sexual en las escuelas es para torcer el pensamiento, el sentimiento o el deseo de una persona desde que nace o crece, es una estupidez, es un concepto ignorante".

El posteo de Jey Mammon en Instagram

Este año, Mammon en su cuenta de Instagram, publicó una foto donde se puede ver a la bandera del arcoíris y de fondo la bandera que representa a las personas trans, con un sentido mensaje: “No estoy orgulloso de ser gay como vos no estas orgulloso/a de ser hetero. El orgullo radica en ser sin que te importe lo que piensen, sientan o digan los demás. Estoy orgulloso de ‘ser’. No a la homofobia. No a la bifobia. No a la transfobia. Viva el amor” junto un emoticón de corazones, la bandera del orgullo y la bandera de Argentina.

Mariana Genesio Peña:

Mariana Genesio Peña, sin dudas es la protagonista de una gran historia inspiradora LGTBIQ+. La participante de La Academia, es una de los más grandes referentes del movimiento LGTBIQ+ en Argentina, ya que es una de las mayores actrices trans que lograron un papel protagónico en telenovelas de Telefé y la TV Pública. Sin embargo, su historia no siempre fue así, ya que tuvo una transición muy gradual y con un poco aceptación familiar en un comienzo.

Mariana Genesio Peña en la Marcha del Orgullo en Argentina

En distintas entrevistas, la actriz afirmó que nunca necesitó la aceptación de nadie para sentirse libre y transitar una vida como más le guste o se sienta ser. Si bien vivió muchos años en Nueva York, Mariana asegura que cuando vivía en Córdoba, sólo tenía el apoyo de su abuela. Al mudarse a Buenos Aires, en busca de nuevas oportunidades, sufrió “discriminación en la calle”.

“Cuando me vine a Buenos Aires, no tenía a nadie y tampoco contaba con recursos” dijo la actriz, recordando la época más dura de su vida, antes de conocer a quién sería el gran amor de su vida, Nicolas Giacobone.

Mariana Genesio Peña celebra el amor y la diversidad

Con respecto al contexto local, Genesio Peña asegura que “falta mucho evolucionar con respecto a la aceptación. Hay que naturalizarlo, en mi caso no necesito que me acepte nadie. Hay que empezar a vivir libre”.

Luis Novaresio:

En noviembre del año 2019, Luis Novaresio blanqueó su relación con Braulio Bauab. En las últimas Marchas del Orgullo LGTBIQ+ en Argentina, se lo vio al periodista muy alegre celebrando el amor junto a su pareja.

Luis Novaresio y su pareja en la Marcha del Orgullo en Argentina

En su columna del portal Infobae, Novaresio explicó por qué marcha desde hace muchos años:

“¿Por qué marchás?”, me preguntó la directora de Infobae. Cuando creí que la respuesta iba a ser tan obvia como un “por qué no lo haría” sentí que valía la pena repensar por qué es imprescindible que la marcha del orgullo gay, lésbico, bisexual, trans e intersexual (perdón si faltan otras denominaciones) sea un hecho masivo y público como lo fue este 2 de noviembre. Porque, antes que nada, la marcha fue increíble en su convocatoria. Emocionante” escribió.

“Por eso se macha. Porque la clandestinidad obligada no tiene luz ni paz. Porque Buenos Aires pudo sacar con orgullo y con el trabajo de las organizaciones heroicas LGTBIQ a la calle a miles, pero miles miles, hombres y mujeres que reclaman respeto e igualdad, derechos y dignidad. La única discriminación que debe ser considerada es la positiva. La que impone destacar algo tan natural e individual como enamorarse de una persona del mismo sexo, para que esa discriminación, ese “aquí estoy como me ven”, surta efecto pedagógico en el colectivo todo que se resiste, en parte, pero resiste, a que la diversidad es mucho más rica que el uniforme del “debe ser”. Esto es la marcha del orgullo: una discriminación positiva, asignarle un día arbitrario, para que se aprenda de todo lo que se hace segundo a segundo, día a día, mes a mes, año tras año” agregó.

Luis Novaresio y su pareja celebran el amor

Y cerró: “¿Por qué marcho? Porque no tendría derecho a no hacerlo. Si es que creo, como me pasa, que la libertad no es una utopía de bronce sino caminar, paso a paso, codo a codo con el que por cualquier motivo fue raro, puto de mierda, trola, degenerado o enfermo. Por cada insulto, por cada dolor inferido, se marcha.“Amá siempre”, me grita en el oído una mujer adulta, muy adulta, maquillada entera con pintura multicolor y con una corona de luces en su cabeza. “Amá siempre, chabón, como yo la amo a ella”, me dice otra vez abrazando a su esposa y llorando con la angustia de la alegría atrapada después de tanta pelea. Por eso se marcha. Para amar siempre. Nada menos”.

Leticia Siciliani:

Tras su fabulosa interpretación en “100 días para enamorarse” y luego de protagonizar “Delia” en el teatro, Leticia Siciliani contó al público como conoció a su ex pareja, Delfina Martínez, con quien mantuvo una relación durante cuatro años y con quien estuvo a sólo un paso de contraer matrimonio.

Leticia Siciliani celebra el orgullo

“Al fútbol jugaba para divertirme y ahí me enamoré, descubrí mi sexualidad. Antes de eso yo estaba en la mía, tranquila. Tenía 19 años, ya grandecita. Estaba en otra", contó Leticia en una entrevista.

La actriz además aseguro que su primera experiencia con una mujer hizo que tuviera un despertar sexual: “No era que me gustaban las chicas y no quería saber nada, de hecho, cuando besé a mi exnovia le dije ‘estoy enamorada’. La intensidad lésbica total”.

@peroketoda:

La famosa cuenta de Instagram, logró posicionarse como un icono LGTBIQ+ en redes sociales. Muchos lo tomaron como un adjetivo, otros a modo de sátira de la farándula, pero lo más llamativo de todo es que la gran mayoría de los argentinos adoptaron e hicieron propio el concepto KETODA.

Entre divas, figuras mediáticas y cantantes pop, las protagonistas del fenómeno KETODA son personalidades de la farándula. La minuciosa lista, incluye personajes nacionales e internacionales, que celebran en cada posteo, la diversidad y el amor.