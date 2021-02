Ketoda: El fenómeno que revoluciona Instagram y atrae a las celebrities

Muchos lo tomaron como un adjetivo, otros a modo de sátira de la farándula, pero lo más llamativo de todo es que la gran mayoría de los argentinos adoptaron e hicieron propio el concepto KETODA. Programas como Los Ángeles de la Mañana, Almorzando con Mirtha Legrand, Flor de Equipo y Bendita, entre otros, lo incorporaron buscando el momento para decir y hacer las frases y gestos en la pantalla chica. Sin duda @peroketoda ,así es su cuenta de Instagram, traspasó las redes sociales y se convirtió en un refresh digital a la televisión de actualidad.

KETODA es todo concepto: desde un look, un show, una noche, una profesión, es un término que alude a ser todo, una actitud superadora. Es aquel personaje icónico, la persona que trasciende de alguna manera, completa y empoderada. “KETODA es aquella persona que llega a todos, ya sea por odio o por amor, pero que termina generando algo en la gente. Es quien se come el mundo”, define Juan Cocucci, el creador. Basta con ver el video, en el que personalidades como Taylor Swift, Rihanna, Britney Spears y Ariana Grande, nos dejan boquiabiertos respondiendo al estilo “lengua karateka” en entrevistas, para entender qué significa ser una KETODA.

Nació en un grupo de amigos: “Siempre llegábamos a cualquier reunión y nos reíamos de nosotros mismos. Mira KETODA te viniste hoy, era el típico comentario”, agrega Cocucci. La idea original fue hacer una fiesta con amigos, y a Juan se le ocurrió atraer al público generando contenido a través de una cuenta de Instagram. Mas allá del éxito que fue la fiesta en 2016, @peroketoda evolucionó planteando situaciones cotidianas y estados de ánimos mezcladas con el glamour de las celebridades, donde la gente común se siente identificada. Tanta fue la aceptación, que hoy el perfil logra recaudar más de 258mil seguidores.

La creación, con un tinte de diva is a femaleversion, mezcla la cultura pop, el estilo, la moda, el lifestyle y el mundo cool de distintas partes del mundo. Sus publicaciones incluyen memes, chistes, videos y hasta entrevistas exclusivas. Su primer posteo fue una muestra de distintos looks de Selena Gómez, lo que generó demasiados likes en pocos segundos. Juan, quien desde siempre tuvo mano para la edición, automáticamente pensó en mezclar un video de Susana Giménez en la red carpet, con la canción “Lucky” de Britney Spears. En pocas horas el video se viralizó y Cocucci se dio cuenta que el próximo paso sería hacer un mash up de la farándula argentina con la internacional. Sin dudas, el secreto del éxito fue haber sido pionero en este tipo de contenido, poniendo a todas las figuras en un mismo nivel. “En KETODA le damos el lugar de diva a toda la Argentina” agrega el autor.

Entre divas, figuras mediáticas y cantantes pop, las protagonistas del fenómeno KETODA son personalidades de la farándula. La minuciosa lista, incluyepersonajes nacionales e internacionales, desde Melania Trump, Soraya Montenegro, Fran Drescher, Rihanna, NathyPeluso, Cher, Regina George, Las Kardashian, Belinda, Thalia, JLo, Miley Cyrus, Madonna, Mariah Carey, Paris Hilton; hasta Moria Casan, Pampita, Graciela Alfano, Tini Stoessel, Nicole Neumann, Lali Esposito, Lizzy Tagliani, Ana Rosenfeld, Karina Jelinek, Andrea Taboada, Vicky Xipolitakis, Nacha Guevara, Lilita Carrio, Charlotte Caniggia, Gladys “la bomba” tucumana, Carmen Barbieri, Karina la Princesita y Laurita Fernández, entre otras.

Con la bendición de Mirtha Legrand, Ketoda ingresó a la televisión Argentina

Desde su creación, la página tuvo muy buena aceptación entre la farándula argentina. “Oriana Junco se puso en los zapatos del personaje y supo valorarse como una KETODA”, opina Cocucci. Durante el ciclo que condujo Juana Viale en el 2020, demostró una actitud KETODA con sus looks. En la plataforma de streaming, la interpretación vampiresca de American Horror Story, hacen a Lady Gaga una KETODA.

Sin duda, las figuras asumen la actitud con un sentido de pertenencia. “Mirtha Legrand es la KETODA realeza argentina” agrega el autor. Flor de la V adoptó el juego de manos al estilo “carísima” mostrándolo siempre en la pantalla chica.

En una entrevista exclusiva, luego de la final de MasterchefCelebrity, Florencia Peña consagró a la ganadora Claudia Villafañe como la KETODA argentina. Regia, reina, estupenda y absoluta, son algunas de las palabras del diccionario del fenómeno, que nacieron de distintas entrevistas realizadas a los famosos. En cada publicación, se puede ver como las celebridades comentan e interactúan, sumándose al juego de KETODA.

¿Quién está detrás de este fenómno llamado "Ketoda"?

Aunque Juan Cocucci trabaje en finanzas, es amigo de la tecnología y el mundo digital desde siempre. Su personalidad tímida, y tras haber sufrido bullying de chico, no le impidieron crear un concepto que cierre esa etapa enfrentando al mundo de otra manera. Si bien no se considera comunicador, se alegra de haber generado esa conexión con la gente.

A través del collage de celebrities busca que sus seguidores se sientan icónicos, no solo los famosos. Es muy histérico en el trabajo, considera que las cosas se hacen bien o no se hace nada. Según su amiga Oriana Junco, “Cocucci es más difícil que Gasalla”.

Por: Francisco Ferreyra - @soyfranferreyra