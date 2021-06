Jey Mammon rompió el silencio tras el polémico comentario de Cris Morena

La visita de Cris Morena en el programa de Jey Mammon causó gran revuelo en redes luego de que se viralizara una frase que la productora le lanzó al conductor de "Los Mammones".

Todo comenzó cuando Jey le consultó a Cris si existe la posibilidad de una remake de Jugate conmigo y quién podría conducirlo. Tras la consulta, la creadora del éxito televisivo dijo que podría ser Santiago del Moro, o "Vos si bajás un poco de peso", fue la respuesta en automático que arrojó.

"Siempre tan esteta Cris, me encanta. ¿O no?”, retrucó Jey sin poder disimular su cara de disgusto. En ese momento, Gabriel Schultz cortó la tensión con una broma: "O sea que yo no tengo chances…", dijo y el conductor acotó: "En el mundo de Cris no tenés chaces, Gaby".



Pese a que evitó corregirla o cuestionarla, el también humorista fue consultado por los dichos de Cris Morena y sin querer polemizar dijo: “Con Cris está todo bien”.

De esa forma, Jey le quitó trascendencia al incómodo y desagradable momento que vivió al aire, y del cual además salió rápido tras mascullar: “Siempre tan esteta (N del R: pendiente de la estética) Cris”.

Uno de los más duros con Cris Morena fue Ángel de Brito, quien fue lapidario en Twitter al solidarizarse con Jey Mammon cuando comentó el título de una nota del sitio Exitoina al respecto: “Más que 'incomodo' es discriminador. ¿No contratar a alguien por su cuerpo?", expresó el periodista.

Ángel de Brito se metió en la polémica por los dichos de Cris Morena en el programa de Jey Mammon

El mensaje de Ángel tildando de "discriminador" el discurso de Cris Morena.