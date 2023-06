Kevin Costner y Christine Baumgartner parece que estarían llegando a buenos términos luego de que ambos dieran a conocer que estarían separados y tramitando su divorcio.

En los últimos días se conoció la cifra millonaria que habría pedido la diseñadora para mantener a los tres hijos que mantiene con el actor Cayden, Hayes y Grace. Christine reclama 248.000 dólares mensuales para continuar con la calidad de vida que tienen.

Además de exorbitante suma, Baumgartner pide que el Costner se haga cargo de los gastos del colegio privado, las actividades extracurriculares y la salud de los menores, ya que según la diseñadora, ella no tendrá ingresos desde que trajo al mundo a su primer hijo.

Kevin Costner y Christine Baumgartner junto a sus hijos

Como si esto fuera poco, el drama en la separación de Kevin Costner no tiene paz, cuando semanas atrás denunció a su ex por negarse a abandonar la mansión que no tiene nada que está por fuera del acuerdo prematrimonial, manifestando que esa propiedad tiene su nombre.

El fin del amor

El matrimonio de Costner y Baumgartner estuvo floreciendo por casi dos décadas, pero llegó a su fin cuando la empresaria pidió el divorcio por “diferencias irreconocibles”.

Kevin Costner y Christine Baumgartner

Todo el revuelo comenzó cuando meses atrás el actor que interpreta “Danza con Lobos” tuviera una fuerte discusión con el empresario tecnológico Daniel Starr. El motivo: “Se estaría acercando mucho a su esposa”. Esta información la dio a conocer The Sun, donde además, revelaron que ambos tuvieron una fuerte discusión verbal.

Kevin Costner

Kevin Costner tiene una larga lista de infidelidades y de relaciones que no terminaron bien, y por lo visto, estaría sucediendo lo mismo con su exesposa Christine Baumgartner en una batalla legal que incluye propiedades, cifras millonarias y un estilo de vida alto.

J.M