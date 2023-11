Nicole Neumann y Fabián Cubero nuevamente protagonizan un escándalo mediático que involucra a Indiana Cubero. Al parecer, el exfutbolista habría demandado a la modelo para reclamarle la cuota alimentaria porque la adolescente está viviendo en su casa desde hace un año.

Indiana Cubero, Fabián Cubero y Nicole Neumann.

Por supuesto, varios periodistas intentaron hablar con ellos y fue Karina Iavícoli quien lo logró con la novia de Manu Urcera. "Tiene dos años de deudas y cuotas alimentarias que nunca más pagó", comenzó diciendo Nicole Neumann. Y agregó: "Tenemos un departamento en común que él solo cobra el alquiler. Me caso esta semana y me importa poco qué haga. Todo está en manos de abogados".

El descargo de Mica Viciconte

Por su parte, Mica Viciconte, decidió no hablar con los periodistas y al salir de "Ariel en su salsa", se fue directo a su casa, sin hablar con los que la esperaban en la puerta del canal. Luego, publicó un video en sus Historias de Instagram para explicar por qué lo hizo y de paso, tirarle unos palitos a la ex de su pareja.

"No fue de mala onda ni mucho menos, pero sentí que no tenía nada para aportar", señaló la mamá de Luca Cubero. Y continuó: "No quería salir a decir nada que se pudiera confundir o sacar otro tipo de conclusiones.

Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Luego, Mica Viciconte indicó: "Prefiero estar tranquila. De hecho mañana tenía una nota y la di de baja por todo esto que está pasando, todo el revuelo que se armó". Y agregó: "Más allá de que no puedo hablar, no creo que sea un momento para salir a aclarar nada".

"Yo tengo fe de que esto a la larga todo se va a calmar. Estamos en un país en que todo es un poquito más lento pero creo que cuando uno llega a su casa, ve a su familia y se acuesta tranquilo a dormir, creo que ese es el camino".

Por último, la modelo avisó a los periodistas que "no pierdan tiempo" y no la vayan a buscar esta semana a la salida del canal porque va a hablar la semana que viene. "Uno tiene que confiar y saber que si hace las cosas bien, no tiene por qué preocuparse".