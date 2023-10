En la cuenta regresiva de su boda con Manuel Urcera, Nicole Neumann reveló a CARAS detalles inéditos de la organización. Desde la elección del lugar, los cambios a último momento y quién la llevará del brazo al altar.

“Es la primera vez que va a estar mi papá y y voy a estar entrando de la mano con él. Y la madrina va a ser mi abuela. Viene también mi hermana de Europa. Tengo mucha expectativa con ese día y ahora empieza a jugar la ansiedad”, asumió la modelo y conductora.

A un mes del civil y dos de la gran fiesta, Neumann confesó que además de estar en cada detalle estético del evento, delegó todo los preparativos de la primera celebración a su suegra “porque ella tiene re buen gusto y confío cien por ciento”. Aún así, la mamá de Indiana, Sienna y Allegra no se duerme en los laureles. “Obviamente quiero saber y opinar cómo va a estar decorado, qué se les va a dar de comer a los invitados, qué flores vamos a usar, qué tipo de carpa es y la música”.

Sobre los cambios sobre la marcha, subraya: “Iba a ser un lugar más de montaña y ahora no. Entonces también fue cambiando la idea del look. Pero será al aire libre, yo necesito esa conexión. A mí me encerras y me agarra claustrofobia”.

La familia ensamblada de Nicole Neumann y Manuel Urcera

Desde el primer día, cuenta Nicole Neumann, la química con la familia de su novio fluyó sin esfuerzo. “Fue en el primer minuto. Cuando conocí a los padres de Manu", contó.

Luego, Nicole Neumann aseguró que sus suegros le hicieron un pedido especial. “Queremos conocer a tus hijas”. Y fluyó muy natural. La hermana de Manu es la tía de mis hijas y ellas le mandan “feliz dia del abuelo” al papá de Manu”, cuenta y cada vez más cerca de la recta final, augura: “Siento que va a ser muy emotivo”.