Toto Suar contó los cuidados especiales de Araceli González por el Coronavirus

Toto Suar habló de los cuidados especiales que debe mantener Araceli González, tras la circulación del Coronavirus en nuestro país.

La actriz estuvo internada en noviembre de 2019 por un infección que la provocó una bacteria, lo que le generó también complicaciones en los riñones. Es por esto, que la morocha deberá tomar estrictas medidas de prevención para cuidarse del virus.

“La pasó muy mal y por suerte ya es otro panorama, ahora tiene que cuidarse por el coronavirus, pero estamos tomando todas las precauciones, corre riesgos porque es una persona que hasta hace no muy poco tiempo estuvo delicada, estuvo internada en terapia intensiva”, dijo Toto en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Luego, se refirió a la situación de su novia, Minerva Casero, que está en cuarentena por haber viajado a Europa recientemente. “Ya lo hablamos y lo tiene que hacer, no la veo hace dos meses y esperar 14 días más creo que lo podemos hacer. Yo no creo que sea el fin de los tiempos como lo plantean, pero sí hay que tener cuidado con la gente mayor y hay que tomar las medidas que haya que tomar”, dijo y aseguró que "no se une a la desesperación masiva".