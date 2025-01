Corre peligro el lugar de Mauro Icardi en el Galatasaray: "La directiva del club está muy molesta"

Recientemente se dio a conocer que la relación entre Mauro Icardi y el equipo para el cual juega, el Galatasaray, ha experimentado un giro inesperado. A pesar de que inicialmente todo parecía ir bien, rumores recientes sugieren que la situación ha cambiado a causa de las polémicas que él está protagonizando junto a la China Suárez.

Mauro Icardi

La situación actual de Mauro Icardi con el Galatasaray

Fue el periodista deportivo turco Özgür Sancar quien confirmó esta información en "Intrusos", a pesar de las negaciones del entorno del rosarino. Es posible que Icardi no figure en la lista de UEFA del Galatasaray, ya que el club tiene catorce jugadores extranjeros en su plantilla. Si se produce la salida de tres jugadores, el argentino podría ser incluido en la convocatoria. Se espera que él regrese a Turquía en la primera semana de marzo, junto a su novia".

"Icardi ha sido objetivo de críticas en Turquía, y también en su país, debido a que se lo ha visto con frecuencia en clubes nocturnos mientras se encuentra en proceso de rehabilitación. Esto generó controversia. Desafortunadamente, a Mauro se lo ve constantemente en los clubes nocturnos. Estas imágenes, a nivel personal, me hacen sentir muy incómodo. Pero lo más importante es que preocupa a todos en Turquía. La directiva del Galatasaray también está muy molesta por estas imágenes y quiere que venga a Estambul lo antes posible y que siga el tratamiento aquí. El hecho de que esté, constantemente, mostrando fotos de sus vacaciones y se lo vea en discotecas, es tema de críticas en Turquía", comenzó explicando el comunicador.

Mauro Icardi

Finalmente, Sancar dijo: "Sus compañeros del Galatasaray están luchando, con todas sus fuerzas, para ganar la liga, y él no ha mandado un solo mensaje de apoyo. Yo tengo una carta abierta a Icardi como aficionado del club. La gente del Galatasaray no quiere ver las fotos de sus vacaciones, prefieren ver publicaciones donde trabaje en el proceso de rehabilitación. No tendría tanta tolerancia en ningún club del mundo, pero no hay que abusar de eso".

La reacción del Galatasaray no causa sorpresas, ya que el club turco siempre ha sido conocido por su compromiso por mantener una imagen positiva y profesional de sus jugadores. En este sentido, la conducta de Mauro Icardi en las últimas semanas, lo ha colocado en el centro de varios escándalos y ha generado una gran preocupación por parte del club.

A.D