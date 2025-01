Parece que las aguas no están tan tranquilas en la relación de la China Suárez y Mauro Icardi, quienes vivían su amor en lo que muchos llamaban la “casa de los sueños”. Según revelaciones de Pepe Ochoa en LAM, la pareja atravesó una fuerte crisis que dejó al descubierto tensiones ocultas.

La China Suárez y Mauro Icardi, en crisis en la 'casa de los sueños'

El conflicto comenzó con una discusión, donde Icardi, visiblemente molesto, expresó su hartazgo por las constante escenas de la China. “Mauro está podrido de las escenas de la China”, comentó Ochoa. El detonante fue una conversación sobre Marcos Gionocchio, el ex Gran Hermano, que se convirtió en el centro de la discordia.

Ochoa explicó que, durante una charla, “salió el tema de Marcos”, y la China, en un intento de desmentir cualquier posible vinculo, le mostró al futbolista algunas fotos. Sin embargo, el delantero del Galasataray no se conformó con la respuesta evasiva de la actriz, lo que generó más tensión. “Mauro la preguntó sobre esas fotos y la respuesta de la China fue evasiva”, dijo Ochoa.

La China Suárez y Marcos Ginocchio

A partir de ahí, los roces no hicieron más que crecer. Una panelista de LAM sugirió que “Mauro está celoso de Marcos”, a lo que Ochoa respondió que la China minimizó la situación a punto de decirle a Icardi que “todo era una exageración”. Esto, claro, no hizo más que agravar la pelea. “La China no acepta que hubo algo con Marcos, y Mauro no le cree”, detalló Ochoa.

El desenlace de la discusión de Mauro Icardi y la China Suárez

Finalmente, la discusión escaló hasta un punto crítico, donde Mauro, cansado de la situación, propuso vivir en casa separadas. “Mauro dice que esto no va ningún lado y propone que probemos vivir separados”, con el panelista.

Mauro Icardi y la China Suárez

La China Suárez, enojada por la propuesta de Icardi, no tardó en reaccionar, pero lo que sorprendió a todos fue que, a pesar de la crisis, Mauro Icardi subió una foto con ella a su Instagram, un gesto que dejó claro que la relación, aunque agitada, sigue siendo de una forma o otra, muy visible para todos.

N.L