Wanda Nara y Mauro Icardi hace un mes que atraviesan una feroz guerra judicial y mediática. Después de diez años de matrimonio y dos hijas de por medio, la pareja terminó por sacar lo peor de sí, llegando incluso a presuntos episodios violentos como el del futbolista del Galatasaray en la torre Chateau Libertador.

Sin embargo, en las últimas horas, debido a los acontecimientos de este domingo 19 de enero durante el cumpleaños de Francesca, Wanda Nara habría atravesado el umbral del odio, declarando este martes 21 de enero que para ella Mauro Icardi está “muerto”.

Salió a la luz que para Wanda Nara, Mauro Icardi está "muerto"

Desde el domingo que en el círculo cercano a Mauro Icardi y Wanda Nara se habría observado una escalada de tensión que traspasó los límites conocidos hasta entonces.

Después de que se filtraron las llamadas de Isabella desde la casa de la China Suárez con una grabación en donde se ve su acolchado animal print, se desató la debacle. Desde entonces, Wanda Nara habría perdido el control de su ira, según explicó en sus historias de Instagram Yanina Latorre.

La reconocida angelita publicó en dicha red social la desgarradora actualización del WandaGate. Y es que, la modelo desde que Mauro Icardi no le dejó ver la cara de sus propias hijas durante la videollamada, habría sacado lo peor de ella. Además, después de firmar el divorcio en Milán el próximo 11 de marzo, el futbolista se iría a vivir con Eugenia Suárez a Turquía.

"Wanda contundente: para mí, murió", afirmó la esposa de Diego Latorre mediante sus historias de Instagram. La empresaria de cosméticos habría sucumbido al odio después de que Mauro Icardi no asistiera al cumpleaños número diez de su hija mayor, Francesca.

Según Yanina Latorre, el episodio comenzó durante el domingo 19 de enero en donde se celebró el décimo cumpleaños de Francesca Icardi. "Wanda está amargadísima porque el padre de sus hijas no apareció en el cumple, no le regaló nada, no le festejó y dice que tiene tiempo para todos menos para las chicas", aseguró la panelista que habría sido el pensamiento inmediato de la modelo. Posterior al festejo, la empresaria lo habría "matado" simbólicamente, en un posible intento de olvidarlo.

Después de que saliera a la luz que, para Wanda Nara, Mauro Icardi estaría “muerto”, ni el futbolista ni la China Suárez se alzaron al respecto. En medio de la disputa jurídica entre ambos por la tenencia, los bienes y la denuncia por violencia de género, la modelo habría borrado de su mente a quien supo ser su esposo por diez años.

C.G