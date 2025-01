La China Suárez y Wanda Nara se encuentran en una fuerte batalla legal y mediática. Las enemigas siguen enfrentándose a través de disimulados posteos en redes sociales, y audios filtrados. Sin embargo, llevaron su rivalidad al ámbito legal, cuando empezaron a aparecer el nombre de los hijos de ambas. Ante esto, la Justicia tomó una determinación que favoreció a la modelo, y condenó a la actriz frente a futuras acciones.

Wanda Nara y la China Suárez con sus hijos

Revés para la China Suárez: la Justicia le dió la derecha a Wanda Nara y deberá cumplir con un importante pedido

Las denuncias entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara crecen minuto a minuto. Desde la separación del futbolista y la modelo, la Justicia comenzó a cumplir un rol esencial. Entre las batallas legales más importantes, se encuentra la tenencia de Francesca e Isabela Icardi. La misma continua escalando y se vuelve cada vez más complicada, debido a los diversos audios que se comenzaron a filtrar.

La China Suárez y Wanda Nara

Sin embargo, en este contexto, la China Suárez decidió hacer sus propias denuncias. Entre ellas, se encuentra una contra Yanina Latorre, para que la panelista no pueda volver a nombrarla. A pesar de eso, la periodista informó que no le salió como esperaba, dado su carrera profesional. En nuevas novedades sobre el caso, Latorre expresó: "La oriental se hace la picante y denuncia a todo el mundo. Hasta ahora no le salió una a su favor".

Yanina Latorre, Wanda Nara y la China Suárez

De esta manera, informó que Wanda Nara había logrado la derecha de la Justicia, y la actriz tendría un bozal legal. "La oriental no puede publicar ni nombrar a las hijas de Wanda", detalló Yanina. Cabe destacar que Mauro Icardi se encargó de publicar varias imágenes donde las niñas abrazaban y realizaban distintas actividades con la China Suárez. Esto no había sido bien recibido por la conductora y sus seguidores.

El posteo de Yanina Latorre

La China Suárez sufrió un revés importante en una de las denuncias que recibió, mientras que la Justicia no le brinda la derecha para otras. La polémica de Wanda Nara, la actriz y Mauro Icardi continúa creciendo, y es una de las tendencias más importantes en los medios de comunicación y redes sociales. Ante esto, varios usuarios comenzaron a dividirse y a posicionarse entre el "Team Wanda" o "Team la China", demostrando su favoritismo por las mediáticas.

A.E