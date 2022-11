Georgina Barbarossa frenó una discusión y puso límites en vivo entre Analía Franchin y Nancy Pazos

Este lunes en el programa A la Barbarossa, que se emite de lunes a viernes a las 09:30 am por el canal Telefe, se protagonizó una fuerte discusión entre las panelistas, Analía Franchín y Nancy Pazos.

Debatían sobre la última gala de eliminación de Gran Hermano 2022, en la que se fue Juan Reverdito. El tema se centró en la decisión del público para salvar a Alfa, quién los días anteriores estuvo diciendo molestos comentarios sexuales hacía Coti, una de las participantes del reality.

‘’La casa entera no lo acusaba. Los que quieren caer bien y se suman a eso, sin realmente querer proteger a Coti, lo hacen para ver si le agradan a la gente’’, dijo Analía, acerca de cómo interpretaron el escándalo los demás participantes de la casa.

Cuando Nancy Pazos la interrumpe: ‘’Es mucho, Analía, ya estás opinando sobre lo que ellos están haciendo, ya es demasiado...’’, a lo cual arremete Analía enojada, ‘’Pero mirá si no voy a poder opinar sobre lo que hacen los participantes. Si vos vieras Gran Hermano y vieras otras actitudes que tuvieron con otras chicas te darías cuenta que la defensa no es genuina, sino que se quieren subir a una causa, por eso la gente no les cree’’.

‘’Está es la edición de Gran Hermano donde más influyen las redes. Se juega más afuera que adentro’’, expresó Nancy Pazos. ‘’Se fue el malo de la casa, Juan, pero queda algo en el medio, porque la semana pasada Alfa tuvo una postura seriamente muy completa con respecto a un montón de cosas’’. Dando a entender que no había notado un arrepentimiento.

‘’Entonces no viste Gran Hermano’’, respondió Analía Franchín.

Inmediatamente Georgina Barbarossa las interrumpe y les para el carro: ‘’Bueno listo, chicas, paren, ya está. Cortemos acá, esto se terminó. Es la pelea de todas las mañanas, pero hoy es muy tempranito’’.

No es la primera que vez Analía Franchín y Nancy Pazos discuten en pleno aire. La semana pasada tuvieron un altercado acerca del mismo tema, sobre la pelea de Juan y Alfa.