Nancy Pazos y Analía Franchín: toda la verdad sobre la pelea en Flor de Equipo 

Analía Franchín y Nancy Pazos protagonizaron una tremenda pelea en pleno aire de Flor de Equipo, el programa que conduce Flor Peña en Telefe.

En el Día Internacional de la Mujer, las panelistas del ciclo mantuvieron un picante ida y vuelta que comenzó por una declaración de Pazos que no fue bien recibida por Franchín.

"Yo dije concretamente que los machistas son violadores per sé. Es un concepto que a veces es muy difícil de entender o de hacerse propio. Ella dijo ´mi papá era machista y no fue violador ni sería nunca violador´. Sí, nunca lo viste en un contexto en el cual quizás un día tu madre se le para de manos y le dice ´¿sabés qué, flaco? hasta acá llegaste, no quiero nunca más´" fue la explicación que dio Nancy y que molestó a su colega.

Lo cierto es que, ambas mantuvieron un picante cruce en el aire del ciclo, en el que la ex participante de Masterchef la encaró en vivo. “La escucho a Nancy hablar del Día de la Mujer y me parece que está bueno hoy destacar los logros que queremos hacer las mujeres y no ponernos una careta de feminismo cuando en realidad, lo que hacemos es pregonar el machismo”, disparó en pleno aire.

"Manchaste el honor de mi padre, la capacidad de mi madre de decir que no. Mi madre, que tiene 84 años, es una señora mayor que duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz. Mi madre, que tuvo que abandonar su hogar paterno desde muy chiquita, justamente para evitar un abuso. Entonces, me parece que es machista justamente romper el honor de una mujer, su valentía, pensar que yo solo puedo tener sexo porque mi marido tiene plata", agregó.

En este picante conflicto, Noe Antonelli también se vio involucrada y disparó con crudeza contra Nancy Pazos porque, al parecer, la periodista no estuvo de acuerdo en que su colega presentara un informe sobre la guerra de Ucrania y Rusia.

insistió con hablarlo en privado, porque ya le "parecía demasiado". "¿Qué yo hable te parece demasiado?", dijo la periodista.

“Hubo un llamado diciendo que yo no podía presentar un informe sobre la guerra porque la periodista de actualidad eras vos. Hagámonos cargo. Yo soy periodista hace un montón de tiempo, trabajo desde hace muchos años. Si alguien me conoce trabajando, sabe que lo hago en todos los ámbitos, soy conductora. Que vos digas que yo solo hago espectáculos, te pone en un lugar de superioridad”, agregó.