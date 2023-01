Coti Romero, la correntina de Gran Hermano se convirtió este domingo en la décima eliminada del reality, con un 67.35% de los votos en su contra.

Esta noche, junto a Santiago del Moro y todo los panelistas del debate en Telefe, la ahora, exjugadora del reality, habló de su juego e hizo un mea culpa de su estrategia dentro de la casa de Gran Hermano.

«Estar dentro de la casa te lleva a pensar de una forma diferente. Estando afuera hoy, ya lo veo y digo: ¡Uy, no! Qué mal que estuve en algunas cosas que dije". Pero estando ahí es muy difícil pensar de una forma diferente y yo soy una persona que sobre piensa y todo el día estaba con el juego juego en la cabeza», expresó Coti.

Coti analizó su salida de Gran Hermano: "Qué mal que estuve".

Coti generó amores y odios dentro y fuera de la casa. Varios de los jugadores que salieron de la casa y volvieron a entrar, prometieron ir directo por la jugadora, para mandarla a placa y una vez pasó eso, el público no le dio una oportunidad y la sacó de inmediato. Fue una salida casi cantada por parte de los televidentes.

Sol Pérez elogió la estrategia de Coti en Gran Hermano

Miles de personas apoyaron el juego de Coti y la consideran, aún fuera de la casa, como una de las mejores jugadoras de Gran Hermano, que logró entender rápido el juego. Se lo dijo Santiago en el piso y lo replicó muchas veces Cristián U y Sol Pérez.

Coti analizó su salida de Gran Hermano: "Qué mal que estuve"

La panelista, presente en el debate, aplaudió y halagó el juego de Coti, pero también le dijó, qué pudo haber sido lo que le chocó a la gente y que no se lo perdonó.

"Para mí eras una gran jugadora; es más, yo veía ese grado de cinismo que decía Santi, y me parecía hasta gracioso. ¡No sé cómo puede ser tan mala!", comentó Sol Pérez y agregó: "No fue tanto la traición lo que le molestó a la gente, sino, cuando hablaste de la chicas en el cuarto y dijiste como que no les daba la cabeza como para desconfiar de vos y eso no se vio nada lindo", cerró Sol y Coti estuvo de acuerdo con su acotación.