Coti Romero reveló a quién le tiene miedo en el Bailando: “A Moria Casán no le discuto”

Coti Romero compartió su experiencia en el Bailando en una charla con Fer Dente. Además, expresó sus pensamientos acerca de los jurados del programa, y reveló que hay una figura en particular ante la cual siente un respeto especial. La personalidad en cuestión es Moria Casán, conocida por duras devoluciones y enfrentamientos en el certamen con diversos participantes.

La exparticipante de Gran Hermano debutó en el Bailando 2023 y es actualmente una de las favoritas del programa. En esta misma línea, la correntina sorprendió con sus habilidades para el baile. Asimismo, Coti demostró su talento para el canto, asombrando a todos al cantar un chamamé junto a "Los Alonsitos".

Coti Romero

Coti Romero aseguró que le teme a Moria Casán

Durante una entrevista en el programa "Noche al Dente", Fer Dente le preguntó directamente a Coti: "¿Qué jurado del Bailando te da más miedo?". La respuesta de la exconcursante de Gran Hermano manifestó su respeto por Moria Casán, a quien no se atrevería a discutir. "No sé si es miedo, pero sí a la One, a Moria le tengo un poquito más de respeto. A ella no le discuto. Lo que me diga no se lo voy a discutir", explicó la correntina.

Asimismo, el conductor continuó cuestionando a Coti Romero acerca de su participación en el Bailando 2023. Por su parte, Fer Dente le preguntó si le afectaban las críticas de los jurados a la hora de la devolución. "Todavía no, pero sé que puede venir en cualquier momento", aseguró.

P.C