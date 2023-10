María Constanza Romero, mejor conocida como Coti Romero, cautivó al público argentino con su carisma y talento en el mundo del entretenimiento, en especial, durante su participación en Gran Hermano. Nacida en el pequeño pueblo de Caá Catí, Coti reveló que tenía grandes sueños desde su infancia y que ha llegado muy lejos desde entonces.

Coti Romero

La carrera de Coti Romero comenzó en el exitoso reality de Telefé. A pesar de haber sido eliminada, la exhermanita conquistó los corazones de los televidentes. Asimismo, tras su fama de Gran Hermano, la modelo es una de las concursantes del Bailando 2023, donde destaca su enorme talento para la danza y se denomina como una de las favoritas del certamen.

Las increíbles fotos de la infancia de Coti Romero

En una entrevista exclusiva con Pronto, Coti Romero compartió fotos de su niñez y adolescencia, revelando momentos especiales de su vida antes de la fama. "De chiquita siempre hice danza, hasta los 12 años que fue cuando empecé con gimnasia artística. Eso me ayudó mucho a fortalecer también la danza y el baile. Están muy entrelazados. Acrobacia también hice y si bien no estudié locución, de chiquita hacía programas de radio en la escuela y llegué a conducir unos ciclos en mi pueblo. Conduje eventos y siempre fui por ese lado", manifestó la exparticipante de Gran Hermano.

A pesar de su éxito en la televisión y el mundo del espectáculo, Coti Romero nunca olvidó sus raíces en Caá Catí. La concursante del Bailando 2023 se mudó a Corrientes Capital para estudiar la carrera de Kinesiología, pero su amor por su familia y su lugar de origen permaneció siempre intacto. “Los últimos dos años me fui a vivir a Corrientes Capital porque en mi pueblo no hay universidades y me mudé para realizar mis estudios en Kinesiología. Carrera que si Dios quiere en algún momento continuaré. Estaba en segundo año y tuve que abandonar todo pero por buenas causas. Mis papás y mis dos hermanos más chicos se quedaron en el pueblo porque con mi hermana mayor estábamos las dos estudiando en Corrientes Capital. Soy la segunda de cuatro hermanos”, reveló Romero en una charla con Pronto.

La familia de Coti Romero siempre la apoyó en su carrera artística y la modelo mostró su agradecimiento. "Mis abuelos, mis tíos, todos están muy contentos porque saben que esto era lo que yo quería. Además de eso, mi papá me comentó: ´No sabés la revolución que hay en el pueblo, toda la gente habla de vos y nos preguntan si estás contenta´. Cada cosa que me cuenta me hace sentir mucho orgullo. Todo lo logré con el apoyo de mis seres queridos", compartió emocionada Coti.

La trayectoria hacia el estrellato de Coti Romero incluye participaciones en concursos de belleza que comenzaron en su infancia y la llevaron a representar a Argentina en diversas competencias internacionales. "Me presenté a concursos de belleza desde que era chiquita: ya en cuarto grado me presenté por primera vez y luego para la primavera porque en mi pueblo se hacía siempre la elección de la Reina de la Primavera y del Estudiante. Cuando gané, me gustó eso y a los 17 me presenté en un evento bastante importante de mi pueblo. Gané, luego en otro, gané el nacional y fui al internacional. Cuando gané el internacional en Estados Unidos, dije: “Guau, esto es una locura”, recordó la correntina en la entrevista con la revista Pronto.

