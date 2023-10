Coti Romero es una de las participantes favorita de Gran Hermano. Ahora, la correntina se encuentra en el Bailando 2023 y sigue siendo noticias por las filosas respuestas que da. La influencer estuvo en "Noche Al Dente" y contó qué se llevó de la casa más famosa del mundo.

Qué se llevó Coti Romero de la casa de Gran Hermano

Fer Dente comenzó su ciclo de entrevistas con una pregunta que hizo pensar a la correntina. El conductor le consultó sobre su vida en general, por ejemplo, cómo es su relación con Julieta Poggio. Coti fiel a su estilo respondió todo. "No hay relación,, pero está todo bien", contestó la participante del Bailando 2023.

"¿Te llevaste algo de Gran Hermano? Algún Souvenir, como las pantuflas de los hoteles, unos jaboncitos", preguntó Fernando Dente. "Ah, si hay algo. Viste el protector de la Valija, bueno ese", respondió Coti Romero. "Que humilde", acotó el conductor. "Es que no te dejaban llevar nada de la casa", siguió la correntina. "La hicieron toda, yo me hubiera llevado un anafe", dijo divertido el entrevistador. "No me gusta cocinar", sentencio la influencer.

