Laura Ubfal no dudó en arremeter contra Coti Romero tras lo sucedido en el Bailando 2023. Días atrás, la correntina reveló en el programa que su expareja, Alexis “Conejo” Quiroga, estaría tratando de reconquistarla mediante cartas de amor, bombones y diversos regalos. Asimismo, la exhermanita mostró ante las cámaras los mails románticos de su exnovio, generando un tenso cruce entre ambos.

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga

Laura Ubfal destrozó a Coti Romero tras el escándalo con El Conejo

No es la primera vez que Laura Ubfal y Coti Romero se ven envueltas en un enfrentamiento. En ‘El Debate del Bailando’, ambas se cruzaron debido a diversos tópicos. En un principio, la periodista expresó su malestar por la falta de saludos de Coti al llegar al set, a lo que Romero respondió con sarcasmo: "Bueno, listo, la próxima voy a traer un ramo de rosas para todos".

Sin embargo, la discusión no terminó ahí y escaló cuando Ubfal recordó los comentarios negativos de la exparticipante de Gran Hermano sobre los correntinos. "¿Sabés qué pasa con vos, Laura? Inconscientemente te recuerdo a alguien de tu infancia que te robó a algún novio o algo, porque me tenés tanta bronca. Siempre en contra mío, capaz que inconscientemente te recuerdo a alguien que te hizo bullying", arremetió Coti Romero.

Asimismo, el altercado continuó con la periodista acusando a la correntina de echar a Juliana Díaz, Tomás Holder y el Conejo Quiroga del streaming del Bailando. "Holder tiene problemas, por eso se bajó de ahí. Cone no estuvo porque la producción me dijo que cuando vino, no sumó mucho", aseguró la exparticipante del reality.

A pesar de ello, tras el incidente en el Bailando 2023 donde Coti Romero reveló los mails románticos del Conejo Quiroga, Laura Ubfal salió en defensa del exhermanito y criticó a Coti por esta acción. "¿Sabés la bronca que tiene Cone por haber difundido los mails personales?. Preguntale a Cone lo que piensa de una chica que difundió los mails personales al aire, dándole el celular a Marcelo. No es por defenderlo, si tu ex novio te manda mails y vos al aire para tener una previa, se lo das a Marcelo el celular...", comentó la periodista en ‘Intrusos’.

