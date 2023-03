Coti Sorokin estuvo en el ojo de la tormenta durante un par de semanas luego de su escandalosa separación con Candelaria Tinelli. Durante su presentación en Rock en Baradero, el artista habló con Mshow y dio detalles de los proyectos que encabeza para el 2023.

“Nos preparamos con todo, con los brillantes, con mi banda hermosa siempre en los festivales vamos a dejar todo, siempre respetando a los colegas, a la producción, tenemos la filosofía de compartir y nunca competir”, expresó Coti Sorokin acerca de sus presentaciones.

Coti Sorokin como artista

La ex pareja de Candelaria Tinelli contó que está ultimando detalles de un tema que pertenecerá a un álbum con una estética diferente a la que Coti está acostumbrado. Junto a sus compañeros, tienen pensado estrenarlo en un festival. “Vamos a sacar un tema el 23 de marzo, estoy totalmente enamorado de la canción, es un sonido nuevo para mí que estoy experimentando para el nuevo disco y que ya está muy avanzado en esa estética”, continuó.



Coti Sorokin dando un show

“Creo que vamos a presentar el tema nuevo en el festival, es un featuring alucinante, hermoso con un video que grabamos acá en Buenos Aires”, cerró Coti Sorokin con los noteros de Mshow. Luego de su separación con Candelaria Tinelli, parece que el artista decidió enfocarse 100% en su música y en sus fans.

Soledad Aquino, madre de Candelaria Tinelli, apuntó contra Coti Sorokin

En conversación con Entrometidos a la tarde, por Net TV, Soledad dijo que ve mucho mejor a Candelaria desde que terminó su noviazgo y expresó que nunca estuvo conforme con la relación. "A Coti lo adoro, pero ya tenía 4 hijos, quilombos con su ex, la celaba mucho a Candelaria… No hizo cosas muy correctas, pero no quiero hablar más, porque quiero que él tenga mucho éxito, siga genial y pueda seguir su vida solo, o con una mujer que lo banque", comenzó hablando Aquino.

Soledad contó que Coti Sorokin celaba todo el tiempo a Cande Tinelli y no la dejaba en paz. Según Aquino, el cantautor siempre quería mantener a Candelaria encerrada en su casa y que solo saliera para ir a sus conciertos. "Él era recontra celoso. La mitad de los amigos de Candelaria son gays y la celaba igual. Él era muy posesivo, muy enfermo de tenerla siempre adentro de la casa y que fuera a sus conciertos. La tenía medio sometida", cerró Soledad Aquino.

OL.