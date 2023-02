Cande Tinelli asumió que todavía siente cosas por Coti: "Lo sigo amando"

No es secreto para nadie que Cande Tinelli y Coti Sorokin están separados definitivamente. Después de varios idas y vueltas, la pareja decidió ponerle punto final a la relación y la artista ya estaría conociendo a otra persona, un piloto de automovilismo que vive en Europa.

Sin embargo, en diálogo con "Intrusos", Cande Tinelli confesó que más allá de la ruptura, todavía siente cosas por el intérprete de "Nada Fue Un Error". "Yo a Coti lo adoro, lo sigo amando, le tengo mucho amor", expresó la cantante.

Cande Tinelli y Coti.

"Uno lo va trabajando con el tiempo y va aceptando la realidad de uno, cómo cambia la vida", agregó con mucha madurez la hija de Marcelo Tinelli, quien en "LAM" confirmó que en este momento no le interesa volver a ponerse de novia con alguien.

Con respecto a cómo transita la separación, Cande aclaró: "Aunque uno no quiera, hay un duelo que hacer y hay que transitarlo. Capaz uno vive con el otro, de golpe te encontrás solo y hay un vacío que llenar".

Cande Tinelli desmintió las versiones de que Coti la obligaba a no salir con sus amigas

Luego de que Cande asegurara que desde que inició su relación con Coti cambió mucho, salieron a la luz diferentes rumores que señalaban que obligaba a su pareja a no salir con sus amistades y que había llegado a encerrarla para eso.

"Hay muchas cosas que se dijeron que fueron mentira. Como que me encerraba, o cosas muy raras. Que no tenía tiempo para mis amigas puede ser, pero también es una elección mía, no le quiero echar la culpa a él. Las relaciones son de a dos. Uno permite otras cosas también", sentenció la vocalista.