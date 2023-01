Coti Sorokin le dedicó un tierno mensaje a su hija: "Te amo mi flaqui"

No es secreto para nadie que Coti Sorokin está separado de Cande Tinelli, pero en esta oportunidad, la protagonista de una de sus publicaciones fue Leyre, su hija menor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Coti Sorokin publicó un tierno video en el que se ve a Leyre esmaltándole las uñas de color negro, uno de los detalles clásicos de su look desde hace muchos años.

Coti y Leyre.

"Hace 15 años, ella tenía 3 añitos y cuando me veía pintarme las uñas de negro siempre me preguntaba '¿papá te vas a trabajar?', recordó con nostalgia el intérprete de "Nada Fue un Error".

Como si eso fuera poco, el compositor agregó: "Hoy ella me pinta las uñas de negro en silencio, sin preguntar nada. Te amo mi Flaqui". De esa forma dejó en evidencia la complicidad que tiene con su hija.

Coti Sorokin confirmó su separación con Cande Tinelli y negó la infidelidad con la azafata española

En diálogo con "LAM", con respecto a los rumores de infidelidad, Coti aseguró: "Es totalmente mentira lo de la infidelidad, no sé de dónde salió, pero no es verdad. Nos separamos por cosas de la vida".

Cabe recordar que Cande Tinelli había publicado un contundente mensaje: "No quiero hablar más de este tema ni iluminar a esta persona…Pero quiero aclarar que no me separé por una infidelidad". Luego de borrar el posteo, pidió que haya una sororidad: "De los hombres ya nada me sorprende. Mujeres, hay que bancarnos entre nosotras, siempre".