Cande Tinelli reveló hace unos días que terminó su relación con Coti Sorokin. Tras meses de idas y vueltas, la hija de Marcelo Tinelli y el músico se separaron oficialmente.

Tras esta novedad, comenzaron a surgir versiones de infidelidad por parte del artista, por lo cual, Cande salió a aclarar algunos tantos con un contundente descargo.

“No quiero hablar más de este tema ni iluminar a esta persona…Pero quiero aclarar que no me separé por una infidelidad”, dijo a través de sus historias de Instagram. “Al menos no estaría enterada de eso (la infidelidad). Si saben algo, los leo. Ya de los hombres no me sorprende nada”, agregó picante.

“Mujeres, hay que bancarnos entre nosotras, siempre”, cerró en su publicación.

Salieron a la luz los verdaderos motivos de la ruptura entre Cande Tinelli y Coti

Según publicó la cuenta Gosspieame, la artista habría descubierto una infidelidad del músico.

"Cande rompió con Coti, Gossipeame contó que él le habría sido infiel con una azafata" , agregó el periodista Gustavo Méndez.

A pesar de los rumores, Cande Tinelli hizo caso omiso a las versiones y en sus redes aseguró atravesar un buen momento. "Estoy muy bien", le respondió a sus fans. Lo cierto es que cuando le consultaron sobre las metas para este nuevo año, la artista señaló: "Reencontrarme, volver a ser yo", disparó.

VO