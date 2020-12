Coti Sorokin le hizo un pedido especial a Cande Tinelli en redes sociales

La historia de amor entre Cande Tinelli y Coti Sorokin sigue avanzando a paso firme y, después del fin de semana de amor en Esquel, la parejita comparte a diario algunos de sus encuentros.

Esta vez fue el músico quien sorprendió a su novia con un especial pedido. El artista subió un video en su Insta Stories donde muestra a la cantante dibujando sobre una pizarra.

"Dale Cande volvé a pintar", solicitó Coti. En las imágenes se ve a "Lelé" interviniendo una pizarra donde dibujó con tiza una ballena.

A pesar de lanzarse como cantante, la hija de Marcelo Tinelli también expuso sus trabajos artísticos en reiteradas ocasiones. "Siempre supe que lo que más me gustaba era pintar. Y cuando terminé la secundaria, luego de fracasar en la carrera de Veterinaria (porque la verdad me di cuenta de que no era lo mío), me anoté en la carrera de Bellas Artes. Y bueno, claramente seguí con la pintura hasta el día de hoy, probando talleres también, pintando mucho en casa, dedicándole horas de pincel", dijo sobre esta pasión en una antigua entrevista para El planeta Urbano.

Luego, la diosa también presentó sus obras en 2017 en el Festival provincial emergente que se celebró en el Estadio Único de La Plata. A pesar de tener definida esta pasión, después de esta exposición Cande definió su carrera en la música.

¿Seguirá el consejo de Coti?