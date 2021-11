Crecen los rumores de romance de Mariano Martínez con una ex chica Combate

La vida amorosa de Mariano Martínez se convirtió en una verdadero enigma desde su separación con Camila Cavallo.

Desde que quedó soltero, el galán fue vinculado a Luciana Salazar pero la cercanía con una ex chica Combate llamó la atención. Según informaron en Intrusos, el actor fue visto con Lourdes Puppi en en un restaurante" y aseguraron que "ella pasó la noche en la casa de Martínez.

No es la primera vez que Mariano Martínez fue relacionado con esta influencer. Semanas atrás, en Mañanísima aseguraron que el artista fue visto con ella en un restaurante.

"Es profesora de educación física, una bailarina buenísima. Hasta hace poco estaba de novia, pero le mandé un mensaje y me dijo que ya no estaba más de novia", dijeron en el programa de Carmen Barbieri.

La palabra de Lourdes Puppi sobre su supuesto romance con Mariano Martínez

En medio de estos rumores, Lourdes Puppi rompió el silencio y habló de estas versiones con Mariano Martínez.

"No estoy de novia con nadie", aclaró en el portal Ciudad.com. "Salimos juntos del boliche. Mariano con su manager, y yo con mi amiga. Nos saludamos afuera, y después cada uno se fue a su casa", siguió.

"No quiero generarle incomodidad No quiero que hablen cosas que no son", añadió.

AM