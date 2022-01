La temporada de verano es el momento donde afloran nuevos romances y surgen nuevas peleas. Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y Uruguay, las plazas teatrales donde los argentinos ponen el foco y desde donde llegan todas las noticias que nutren programas y revistas. Como el romance que estarían viviendo Juana Viale y Joaquín Berthold en suelo charrúa.

“La relación de Juana con este actor, Berthold, viene de antes ¡Y ahora están en un escarseo! La obra se llama ‘El Ardor’ y parece que están ardiendo. Es qué hay unas manos que tienen tensión sexual”, dijo Rodrigo Lussich sobre las escenas que comparten en teatro y que serían un indicador de la apasionada historia de amor que están viviendo.

Crecen los rumores de romance entre Juana Viale y Joaquin Berthold.

Joaquín Berthold tiene 41 años y está en pareja hace 13 años con Luciana Cruz Font, madre de sus dos hijos: Malena y Lautaro. Ex arquero de la selección masculina de hockey sobre césped cuenta con una amplia trayectoria en cine, teatro y TV.

Mientras los dos eligen el silencio, Juana Viale se refugia en su pareja, el arquitecto Agustín Goldenhorn, que se instaló con ella en Punta del Este y sigue de cerca cada función de “El Ardor”, lo que muchos ven como un “marcar el territorio” y así ponerle fin al supuesto romance del que habla todo Uruguay.

¿Se casa Juana Viale?

Afortunadamente, la relación entre Juana Viale y su pareja sigue viento en popa. De hecho, días atrás en uno de los programas que condujo, luego de mostrar a cámara el vestido blanco de seda jacquard y organza diseñado por Gino Bogani, disparó un contundente mensaje para su novio. “Miren lo que es esto… una delicadeza. El señor Bogani hace alta costura que se prueba y es detallista, pero él lo terminó hoy. Solamente un genio puede hacer lo que hizo él”, describió.

Fue entonces que aprovechó para tirarle una indirecta a su novio “La colita... la colita del vestido. Un novio para esta novia diría una. Bueno, vamos a ver qué pasa”.

¿Se casa Juana Viale?

Luego, presentó a su abuela y se acercó a ella para compartir la vuelta de la Chiqui a la pantalla chica. En ese contexto, la actriz comenzó a nombrar a todos los presentes en el estudio que se acercaron en este día tan especial para la diva argentina.

"¡Un novio para esta novia! Me vestí de blanco por algo. ¿Si me voy a casar? No sé, no sé", bromeó Juana al aire.

Juana Viale también mencionó a su novio que estaba detrás de cámara. A lo que, inmediatamente, Mirtha acotó: “Ah, lo conozco”. Y siguiéndole el juego, Juanita agregó: “Me vestí de blanco por algo, abu”.