Jimena Barón emprendió un viaje sola junto a su hijo Morrison y se dispararon los rumores de separación con su actual novio, el modelo Matías Palleiro. La actriz se despidió del país y se encuentra en las playas de Brasil con la compañía del pequeño sin incluir a su actual pareja.

Los seguidores de Barón no dudaron en poner en cuestión la decisión de la cantante especulando una posible separación. Sin embargo, ella decidió lanzar un fuerte mensaje hacia quienes formularon estos dichos en sus redes sociales.

El viaje de Jimena Barón que alertó a los seguidores de una supuesta separación con Matías Palleiro

Luego de mostrarse entre la arena, el sol y mar de las playas brasileras, la cantante tuvo que surfear las olas de comentarios de sus seguidores, quienes alegaban una separación entre ella y el modelo y empresario Matías Palleiro.

La cantante, que acumula más de 6 millones de seguidores en la red, fue contundente al momento de desmentir el rumor. “Me llama la atención igual como cada vez que viajamos separados muchos flashean separación, y me pregunto si no es raro que no les resulte normal y sano tener vidas propias además de la vida en pareja”, escribió en Instagram.

“Aprovecho y no solo lo recomiendo, sino que confirmo que es la clave para el éxito”, cerró el comunicado acompañado de un corazón rojo. Jimena Barón lleva ya una semana de viaje en Brasil junto con Morrison, el hijo de 10 años que la cantante comparte con el exfutbolista Daniel Osvaldo, e hizo dos posteos en donde no lo se lo veía a su actual pareja

. Fue la ausencia de Palleiro en este viaje familiar lo que sorprendió a sus fanáticos, ya que ambos llevan más de tres años juntos y conviven desde abril de este año. A pesar de esto, a Palleiro no parece afectarle y Jimena expresó que le parece sano el hecho de no compartirlo todo con Matías.

La relación entre Jimena Barón y Matías Palleiro pareciera prosperar a pesar de la distancia y según la cantante, la clave del éxito es tener una vida propia y una vida en pareja que puedan convivir armoniosamente sin necesidad de tener que compartir viajes juntos. Mientras Barón disfruta de la calma del mar en Brasil, su novio está trabajando en Miami.

CG