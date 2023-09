Ángel De Brito generó un gran revuelo en las redes sociales este miércoles 13 de septiembre, tras anunciar que Jimena Barón había finalizado su relación con Matías Palleiro, después de dos años de noviazgo. El anuncio lo hizo durante la sección "Ángel responde" en su cuenta de Instagram, donde De Brito responde preguntas de sus seguidores.

El conductor de LAM dejó a todos atónitos cuando le preguntaron sobre La Cobra y su pareja. "¿Jimena Barón está separada?" consultaron sus seguidores en la clásica sección. En respuesta, el periodista fue categórico con un rotundo "Sí", lo que desencadenó reacciones y varios rumores.

Sin embargo, después de esta revelación, Ángel de Brito aclaró lo que realmente sucedió entre Jimena Barón y Matías Palleiro. El jurado de Bailando 2023 explicó a qué se refería cuando habló de separación. "No se separó. Ya les conté. Se fue un mes de viaje. Separados físicamente. Sino ya tendríamos más canciones de venganza", afirmó el periodista.

¿Cuál fue la reacción de Jimena Barón después de tantos rumores?

El alboroto que se desató fue tan significativo que Jimena decidió abordar la situación directamente a través de su cuenta en Twitter, ahora llamado X. “Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, expresó Barón, dejando en claro que su relación con Matías sigue vigente y poniendo fin a los falsos rumores.

Es importante destacar que previamente, para evitar este tipo de especulaciones que a menudo surgen sobre su vida, Jimena ya había explicado por qué no se la veía junto a Palleiro. La razón es que su pareja está de viaje por Europa.

