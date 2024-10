Jimena Barón acostumbra a compartir con sus seguidores sus momentos personales más divertidos, como lo fue el viaje que hizo este año a Miami con su madre y su hijo o su rutina diaria con sus fans. Esta vez decidió compartir ante sus seguidores una sorprendente anécdota que casi termina en tragedia.

La actriz de 37 años, que cobró mayor popularidad con su trabajo como solista y su canción "La cobra", tuvo una infancia marcada por las tablas y la televisión. La geminiana nacida un 24 de mayo de 1987 trabaja desde muy pequeña. A los 11 años su nombre comenzó a resonar en los medios de comunicación por la ficción "Gasoleros" en donde actuó junto a Mercedes Morán, Nicolás Cabré y Juan Leyrado. Hoy, un poco más alejada de la actuación, pero dentro de lo artístico, la actriz opera de influencer y dialoga con su audiencia en Instagram.

La anécdota de Jimena Barón sobre su egreso del secundario

La reconocida actriz y cantante argentina, compartió en varias ocasiones imágenes e historias de su época escolar, pero la que contó en las últimas horas casi termina en un pesaroso momento. La anécdota comienza en su último año de secundaria. Jimena Barón, al igual que sus compañeros, debía afrontar el peso de los últimos exámenes, las despedidas y el famoso viaje a Bariloche. Ella, además de tener que asistir a las clases, trabajaba como actriz y entre los tiempos de las jornadas de grabación y sus responsabilidades laborales a tan corta edad hicieron que Jimena deje sus estudios.

La joven actriz en ese momento se encontraba filmando la película El Faro con la dirección de Eduardo Mignogna. Como la película se filmaba en Uruguay según contó la actriz en entrevistas, le mandaban desde el colegio la tarea vía fax, lo que imposibilitaba cada vez más que ella pueda aprobar las materias. "Por ende no me egresé, pero a mi colegio le dio pena dejarme afuera y me incluyeron igual en el egreso. Totalmente ficticio" comentó entre memes la cantante.

"Hubo entrega de diplomas, en algún momento me nombraron. Yo pasé y agarré un papel mientras mi mamá aplaudía, gritaba y lloraba desconsoladamente ante mi no-egreso. Después me felicitó y me dijo que estaba muy orgullosa de mi", expresó sobre la emoción de Gabriela Barón, su madre, que recientemente conoció Disney gracias al viaje organizado por Jimena.

"Luego llegó mi viaje de egresados al que fui porque mi director del colegio me dijo algo así como: ´Ya sos una nena que trabaja hace demasiado tiempo, no te quedes sin los recuerdos más importantes de tu vida´" le dijo Alberto Olivero, el director de la institución educativa a Jimena. Jimena Barón luego de haber sacado del baúl de los recuerdos esta divertida y emotiva anécdota, posteó un video almorzando con su hijo Morrison los clásicos ñoquis del 29.

La actriz hoy, a pesar de sentir que sus estudios quedaron "inconclusos" ,disfruta de una maravillosa vida en familia junto al hijo de Daniel Osvaldo y su madre Gabriela Barón.