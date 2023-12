Cris Morena finalizó con la filmación de "Margarita", el spin-off de "Floricienta" que se transmitirá por HBO Max a fines de 2024. La empresaria realizó un set visit a los estudios en Montevideo, Uruguay, y habló con revista CARAS sobre detalles exclusivos de la serie y sus sentimientos personales sobre este nuevo proyecto.

La fuerte señal de Romina Yan a Cris Morena en la producción de "Margarita"

"Margarita" es la última producción de la empresaria. Se trata de una narrativa que parte de la exitosa telenovela "Floricienta", pero está centrada en su hija Margarita, quien vive fuera del reino de Krikoragán y se enfrentará a muchos obstáculos de la vida real mientras descubre su identidad. "Margarita es un cuento de hadas moderno que llega para demostrar que los sueños se cumplen, solo si volvemos a creer".

Morena tuvo la idea del spin-off durante la cuarentena por la pandemia que transitó con su hijo. De la noche a la mañana despertó con el sentimiento de que los fanáticos de "Floricienta", y los más jóvenes que no lograron disfrutarla en TV abierta, merecían una continuación. "Fue algo que apareció en la pandemia, junto con mi hijo tuvimos Covid. Se me ocurrió una idea y le empecé a contar... A mí cuando me brota tengo que empezar a hacerla, a pesar de que no tengo contrato con nadie. Empiezo las canciones y me arriesgo", expresó en diálogo con CARAS.

CARAS estuvo presente en el set visit de "Margarita", el spin-off de "Floricienta" por Cris Morena

Durante su cuarentena la empresaria no solo redactó la idea de la serie, sino que escribió las cuarenta canciones que se verán en ella, ya que se trata de una comedia musical. Muchos de sus proyectos fueron un éxito internacional y hace años trabaja con productoras del exterior que quieren trasladar sus trabajos a sus respectivos país, uno de ellos es Israel.

Por este motivo, en los comienzos de "Margarita", Cris se reunió con ejecutivos internacionales para presentar y vender la idea. En medio del estrés por los papeles que conllevan los trámites y los distintos idiomas de por medio, la productora recibió una clara señal de su hija Romina Yan.

"El anillo de paz", la señal de Romina Yan que recibió Cris Morena mientras presentaba "Margarita"

"Estaba presentando la serie en una reunión con ejecutivos de otros países, un israelí y un turco, hablando todos idiomas distintos. En un momento me voy al baño y cuando me voy a lavar las manos veo este anillo que tiene una paloma de la paz y una margarita. Me pasan de esas todo el tiempo", reveló mientras mostraba el anillo. "Yo siento que Romina pasó por ahí y dijo ´Dale, mamá. Hoy lo cerrás´", agregó.

La joya, con una base triangular de puntas circulares similar a un corazón, tiene una paloma estampada en el medio con pequeñas margaritas a su alrededor. Asimismo, sumó que esa misma noche, durante una cena, le sirvieron una botella de vino en la mesa con el nombre de Margarita y lleno de siluetas de la flor. "Por supuesto que me lo lleve", cerró.

Cris Morena con el anillo

La muerte de Romina fue el golpe más duro que Cris Morena atravesó en su vida. Durante muchos años se preguntó "¿Para qué?" buscando la respuesta a su pregunta. "Margarita" no solo refleja la continuación de una historia muy exitosa a nivel internacional, sino que también representa otro de los grandes proyectos de la empresaria donde la esencia de su hija la acompaña.