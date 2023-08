Cris Morena: “He tenido una vida complejísima, pero elegí vivir de la mejor manera”

Cris Morena es duela de las historias shakespearianas en Argentina. El universo nacido de su mente ha interpelado a cientos de miles de niños y jóvenes a lo largo de varias generaciones, en todos los sentidos posibles.

Con el misticismo que rodea su vida, la productora y empresaria creadora de éxitos como "Chiquititas", o "Rebelde Way", ha sabido forjar un imperio de cuentos y personajes que han recorrido el mundo protagonizando relatos épicos en escenarios ordinarios. Por eso, su retorno al ruedo no pasa desapercibido.

Cris Morena regresa a la pantalla chica con una serie en HBO MAX

Cris Morena volvió a los estrenos - porque nunca dejó de crear - con Te Quiero y Me Duele, un drama juvenil que grabó enteramente en México y que lanzará sus primeros episodios hoy 17 de agosto, por HBO Max.

“¿A quién no le duele un poco cuando quiere? ¿Y a quién que quiere no le duele? Hasta los personajes más oscuros tienen dolor adentro”, expresó la ex conductora en diálogo con CARAS durante un evento realizado en Otro Mundo, el polo creativo y academia de arte que la empresaria tiene en el barrio de Martínez.

Cris Morena contó detalles en su espacio Otro Mundo. (Gentileza HBO Max)

Como muchas otras series del universo de Cris Morena, Te Quiero y Me Duele nace de una anécdota personal que ella misma relató. Durante un viaje a Nueva York, se desató una gran tormenta y con su amiga decidieron tomarse un taxi - bicicleta para no mojarse tanto. Al llegar al destino el conductor le dijo “quiero besarte”, y ella respondió: “te beso yo” y le dio un beso en la mejilla. Al volver al hotel se puso a escribir.

Finalmente, su experiencia, no solo sirvió de inspiración para la trama, sino que esa es la forma en la que los dos protagonistas de la serie se conocen en el primer episodio.

"Cuando me pasan esas cosas escribo. Después me junto con el autor que considero es mejor para esa historia. En el caso de Te Quiero y Me Duele eran dos autores nuevos, quise arriesgarme un poco. Después me junté con la gente de México, que tradujeron todo al mexicano y ahí tuvimos nuestras cosas. Porque algunas eran demasiado mexicanas, entonces las peleamos", explicó la ex actriz y conductora.

Te Quiero y Me Duele llega una década después del último estreno nacional. (Gentileza HBO Max)

Otro Mundo, el legado de Cris Morena

Su último estreno nacional fue Aliados en 2013, hace 10 años. Desde entonces sus apariciones en público han sido esporádicas y fugaces, Sin embargo, ella asegura que nunca dejó de trabajar, ya que todo este tiempo se lo dedicó a crear Otro Mundo, lo que ella llama “su verdadero legado”.

- ¿Cómo estás actualmente?

- Yo estoy feliz. Estoy pasando un momento de mi vida maravilloso. He intentado ser siempre muy verdadera y aunque te parezca mentira, elijo muy bien a la gente que trabaja en el equipo. Tenemos que tener una energía muy pareja y sentir la misma pasión y el mismo entusiasmo por la historia. El entusiasmo es estar conectados con el universo, creo que hasta quiere decir eso en latino o en griego.

- Hay algo popularmente llamado “El Mundo de Cris Morena”, ¿Qué significa para vos?

- No es el mundo de Cris Morena. Hay una parte del mundo que es así. Todos tenemos un poco de eso, cada uno de nosotros queremos ser héroes o villanos. Yo cuento cuentos que le puede pasar a cualquier persona en el mundo, no hago realidad.

- Varias de las cosas que vemos en tus series nacieron de situaciones que te pasaron a vos…

- ¡Es que me pasan! ¿Qué querés que haga? A veces, cuando te pasan cosas no te das cuenta, pero cuando te pasan y te das cuenta ¡Wow! Aliados fue una epifanía. Estaba justo cruzando una calle que se llama Roma, “amor” si lo das vuelta. En la calle Roma vivía mi mamá que ahora ya falleció. Roma le decíamos a Romina (Yan). Ahí me bajo todo y fue una pavada. Iba manejando y vi un cartel de una marca de autos en una curva de la calle Roma. El cartel decía "be free", y se me unió todo en el cerebro, no sé qué pasó, no lo puedo explicar. Creo que eso es la creatividad. Y ahí empecé a escribir la canción de Aliados.

Felipe Colombo acompañó a Cris Morena durante el evento. (Gentileza HBO Max)

- Te escuché decir que no eras exigente, sino muy entusiasta ¿Qué significa?

- Soy una entusiasmada de la vida. Y me pasaron cosas tremendas en mi vida. Y no pensemos solamente en la más tremenda, sino en otras situaciones vitales que no vienen al caso. Yo he tenido una vida compleja, pero elegí vivirla de la mejor manera. Cuando me corro de lo verdadero o me corro de mi corazón, me doy cuenta que no sale bien, hasta en una charla eh.

- ¿Y cómo se hace para no correrse de uno mismo?

- Yo intento ser muy fiel a mi misma. Pensar, actuar y sentir de la misma forma. No siempre lo consigo. A veces estoy en un momento difícil y mi mente va delante de mi alma y de mi corazón, pero cuando están los tres espacios vitales unidos y están en la misma sincronía, todo sucede impresionantemente. El universo es sabio y divino, y no es religión esto, es sintonía, es discernimiento, es sabiduría.

La nueva serie estrena el 17 de agosto por HBO Max.

Te Quiero y Me Duele está protagonizada por Roberto Aguilar y Mar Sordo en los papeles principales y sigue la historia de Juan Gris y Lola Robles, dos jóvenes de orígenes muy opuestos, que se cruzaran para crear su propia historia propia. Es un coming of age de amor, donde buscarán descubrir quiénes son.

Los tres primeros episodios de la serie de Cris Morena estarán disponibles a partir de hoy 17 de agosto, en HBO Max, seguido de nuevas entregas cada semana.