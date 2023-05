Cristián U explotó de indignación al saber que Thelma Fardín cobra 400 mil pesos del Estado desde julio del 2022

Hace unos días, la justicia brasileña falló a favor de Juan Darthes en el juicio que inició Thelma Fardin por supuesto abuso sexual, y en medio de la noticia, otro dato llegó a las redes sociales y afectó a la actriz, que volvió a ubicarse en el ojo de la tormenta. Y una de las figuras que no dudó en hablar de esto fue el ex ganador de Gran Hermano, Cristián U.

Si bien en su momento se había especulado sobre la posibilidad de que Thelma estuviera recibiendo un importante monto de dinero por parte del Estado, fue Cristián U quien, indignado, en las últimas horas compartió en sus redes una noticia al respecto.

Imagen reciente de Thelma.

La indignación de Cristián U por lo que cobra Thelma Fardín por la Defensoría del Pueblo

En el video que subió el ex hermanito detallan que Fardín estaría cobrando alrededor de 400.000 pesos. Esto se ve en unos comprobantes de Anses. Además, el tiktoker que lo protagoniza amplió: “Claro que sí. Mirá. La defensoría del pueblo del 7/2022 al 4/2023. ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto? Thelma Inés Fardín, comuna 13, Anses, 398.789 de la Defensoría del Pueblo. ¿Lo sabías?”, concluyó el informe.

Al compartir la noticia en su historia, Cristián U escribió indignado: “¿Alguien sabe por qué Thelma Fardín cobra casi 400 lucas del Estado, o sea, de nosotros?”. En las redes, los usuarios también debaten sobre este video que se viralizó en los últimos días.

¿Qué dijo Thelma Fardín tras decisión de la justicia brasileña?

Thelma Fardin aseguró: "No me van a quebrar y esto no termina acá. Todavía podemos ir a una segunda y tercera instancia, además de las Cortes Internacionales. En Brasil el 1% de los casos denunciados por abuso logran una condena".

Por último, compartió sin filtros: "Van a reducir el discurso a que fue absuelto y hay que dejar en claro que el propio fallo explica que no pueden condenarlo porque están prescriptos, pero sí están probados los hechos que consideramos abuso sexual".