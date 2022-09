Después de algunos días desaparecida de la mirada pública, Cristina Kirchner volvió y habló de su atentado. Además, sorprendió al presentar un cambio en su imagen.

Rodeada de curas y allegados a la religión, la exmandataria hablo de su actual situación tras el atentado que vivió en la entrada de su casa de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires.

Conmovida, durante una reunión de unos 45 minutos que compartió a puertas cerradas con curas villeros en el Salón de las Provincias de la Cámara de Senadores, la Vicepresidenta dijo: "Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente".

Cristina Kirchner apareció tras el atentado y presentó nueva imagen - Fuente: Telám

Sin embargo, más allá de su "buen humor y tranquilidad", Cristina Kirchner sorprendió al reaparecer con un cambio en su cabellera. Para esta ocasión, la funcionaria presentó un nuevo corte y color.

Más allá de sus palabras, la vicepresidenta de Argentina supo cautivar a todos con su look, que esta vez, la hizo ver diferente. Se trata de un corte más pronunciado, es decir, su cabello por los hombros con un predominante corte en capas.

Además, es que dejo de lado el "pelirrojo" e hizo esta nueva aparición con un caoba levemente más oscuro, que acompaña a la perfección la tonalidad de su piel.

Según se pudo saber, Alberto Sanders fue el autor de esta nueva imagen que siesta muy bien a Cristina Kirchner, quien volvió a sus tareas públicas tras la situación que puso en peligro su vida días atrás.

Mirtha Legrand habló de Cristina Kirchner

Este fin de semana será el que marcará el inicio oficial de Mirtha Legrand a la televisión luego de la pandemia del coronavirus. La Chiqui, por el confinamiento obligatorio, decidió aislarse del medio y fue reemplazada por su nieta, Juana Viale. Si bien tuvo algunas apariciones en los medios y realizó un par de programas, no regresó, hasta este sábado, de forma semanal a su ciclo.

Antes de grabar los programas, La Noche de ML conducido por la legendaria actriz y Almorzando (con Juana Viale) la diva habló en el noticiero del Trece sobre la actualidad y opinó del hecho que tuvo que enfrentar Cristina Kirchner cuando intentaron matarla.

“Yo estaba viendo televisión y vi a la persona cuando apuntaba. Ella se agachó a levantar algo del suelo y se fue sonriendo, creo que no se dio cuenta. Fue terrible para ella, un horror, y no se sabe por qué. Es ridículo lo que está pasando, pero pasó”, expresó Legrand.

Luego reflexionó desde la autocrítica y sostuvo: “Percibo que el que no opina como vos te odia, te destruye, te hace daño. ¡Déjenme pensar como yo quiero! No se ofendan la televisión también es un poco responsable y yo también me incluyo”.

Sin lugar a dudas, desde hace años, Mirtha sabe muy bien cómo generar titulares en sus declaraciones y si bien todavía no ha regresado a su mesaza, ya empezó a calentar motores con esa nota que hizo con Diego Leuco y Luciana Geuna.