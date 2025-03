Hallaron sin vida a Verónica Zanzul, la "Colo" de Gran Hermano

Gran Hermano es un programa que movilizó a las masas y creó generaciones de celebridades y fanáticos del formato. En la actualidad, se sigue en emisión con nuevas ediciones y excitantes retos hacia los nuevos participantes. Sin embargo, en las últimas horas, dieron a conocer un triste suceso que sorprendió a todos los que lo siguen. Verónica Zanzul, la "Colo", que participó de la primera edición del reality, fue hallada sin vida a sus 48 años.

Verónica "Colo" Zanzul

Murió Verónica Zanzul, la "Colo" de Gran Hermano 2001

En 2001, se estrenaba la primera edición de Gran Hermano, con la conducción de Soledad Silveyra. Marcelo Corazza fue el ganador, tras permanecer 112 días en la casa y volverse el favorito del público. El vencedor compartió la final con Tamara Paganini (2° puesto), Gastón Trezeguet (3° puesto) y Daniela Ballester (4° puesto). Sin embargo, Verónica Zanzul, más conocida como la "Colo", dejó una marca importante entre los fanáticos.

Gran Hermano 2001

Nacida el 21 de enero de 1977 en Argentina, fue la cuarta participante eliminada del reality. Era colorista y maquilladora, y, tras su paso por la pantalla, se dedicó a la actuación en obras infantiles y a pasear mascotas en Núñez. La "Colo" fue recordada por su relación con Gustavo Jodurcha, quien decidió abandonar la competencia por su propia voluntad. Finalmente, se alejó de los escándalos mediáticos y mantuvo una vida reservada.

Verónica "Colo" Zanzul, junto a Natalia Fava, Tamara Paganini y Lorena del Valle

Sin embargo, muchos usuarios en las redes sociales aseguraron que traía problemas personales en el último tiempo. Este miércoles 19 de marzo, trascendió que su mamá había estado intentando contactarla durante dos días. Al no obtener respuesta, decidió ir hasta la casa, donde la encontró en la cama sin vida. Aparentemente, no encontraron signos de violencia, por lo que se inició una investigación para determinar las causas. Por el momento, no se dieron a conocer todos los detalles de lo sucedido.

Verónica "Colo" Zanzul

Verónica Zanzul, la "Colo" de Gran Hermano 2001, quedará en el recuerdo de todos los fanáticos del reality. La noticia impactó a todos, quienes la volvieron tendencia en las redes sociales. Patricia Villamea, gran amiga de la mujer y también exparticipante de esa edición, la despidió con una de las últimas fotos que se habían tomado juntas. En la misma, aparece Tamara Paganini y Gustavo Jodurcha, y ella escribió: "Recordarte así".

