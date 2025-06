Máxima Zorreguieta se destaca por sobre el resto de las royals al tener una imagen estética donde predominan los colores llamativos y las estampas originales. Dependiendo sus viajes o responsabilidades reales, la monarca busca llevar mensajes en sus atuendos, ya sea con algún accesorio tradicional como con tonos en honor a la situación que está llevando a cabo. Por eso, en los últimos días, se volvió tendencia al marcar el degradé como una forma de sobrellevar los colores más pedidos de la temporada.

Los dos looks degradé de Máxima Zorreguieta: ¿cuál es el color tendencia?

Máxima Zorreguieta es una fanática de la moda, y lo deja en claro con cada outfit que elige. Su estilo demuestra una pasión por lo llamativo, destacando colores tendencia, diseños voluptuosos y joyas lujosas. Sin embargo, en medio de estas elecciones, se puede ver una pasión por la naturaleza y cómo se inspira en ella para cada estampa o accesorio que utiliza. Es por eso que se vuelve tendencia entre los expertos de la moda y una guía para todos aquellos que quieran seguir esa forma de vestir.

Sin embargo, para poder llevar a cabo los colores llamativos, la monarca encontró la manera de hacer que se destaquen los dos por igual, en un look elegante. Junto a su esposo, llegó al Aeropuerto Internacional Václav Havel de Praga, por invitación del presidente Petr Pavel, donde lució el degradé. Con un vestido de corte campana, la reina de Países Bajos viralizó la posibilidad de que en la pollera el amarillo tendencia se transformara en un blanco, rompiendo con los looks monocromáticos.

El posteo se viralizó entre los expertos, quienes no dudaron en destacar otro look que había lucido unas horas antes de su viaje, y que también invitaba a la tendencia de dos colores combinados. Durante la inauguración de la nueva clínica especializada de Clínicas Bergman en Capelle, la monarca no eligió el degradé en su formato conocido, pero sí jugó con la combinación del verde y amarillo tendencia en un vestido "a manchas" ceñido al cuerpo. Esta estampa se podía disfrutar en todo su diseño y en el gorro que llevaba puesto.

Sin dudarlo, el degradé se volvió una de las tendencias fashionistas, gracias a cómo lo lució Máxima Zorreguieta. La reina de Países Bajos es una de las royals que más marcan su sentido de la moda, y se destacan por sobre otras. En ningún momento, pierde la ocasión para mostrar sus accesorios de lujo, sus estampados originales y los colores más llamativos para cada temporada. Es por eso que se volvió una influencia, entre aquellos que buscan inspiración en la naturaleza para llevarlo a la ropa.

