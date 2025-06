En el último programa de +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en Caras TV, el reconocido actor y productor Mauricio Dayub compartió una charla íntima en la que habló, entre otras cosas, sobre el amor y la vida en pareja con la actriz y exmodelo Paula Siero. Con la sensibilidad que lo caracteriza, Dayub abrió su corazón y recordó cómo comenzó la historia que lo une desde hace 25 años con la madre de su hijo Rafael.

Juntos desde finales de los noventa y casados desde hace tres años, la pareja mantiene una relación sólida y duradera, construida desde el afecto, el respeto y también el arte. “¿Qué te sigue enamorando de Paula?”, preguntó Maugeri. “Fundamentalmente su personalidad, sus valores, las cosas que nos unen. A nosotros nos atrajo lo distinto que somos y sin embargo coincidimos mucho”, respondió el protagonista de El equilibrista.

Mauricio Dayub y Paula Siero estan juntos desde hace 25 años y casados en secreto desde marzo de 2022.

Más allá del amor, el vínculo entre Dayub y Siero también se sostiene en la complicidad artística. “Es la primera en escuchar mis proyectos, tenemos mucho ida y vuelta artístico. Es la que me dice ‘esto sí, esto no’. Y yo confío mucho”, destacó.

Así nació la historia de amor de Mauricio Dayub y Paula Siero

El flechazo llegó en el contexto del trabajo, pero fue el tango el que terminó de acercarlos. “Yo la veía y a mí me gustaba mucho. Un día vino a trabajar a un programa que yo hacía en Canal 13 y escuché que estaba aprendiendo a bailar tango. Yo había ido varios años a bailar tango”, recordó Dayub. “Ella estaba en una conversación aparte y yo estaba ensayando en escena pero muy atento a lo que decían. Y mientras hacía lo mío le preguntaba: ‘¿A qué lugar y cuándo vas a bailar tango?’”.

Mauricio Dayub y Paula Siero en el año 2012 le dieron la bienvenida al mundo a su hijo Rafael.

La historia continuó con un gesto de audacia romántica: “Fui a ese lugar y al principio no la encontré. En un momento me di vuelta y estaba sola. En el lugar había mucha gente y se lo cambié. Bailamos juntos y cuando estaba terminando la noche, me pidió que la lleve a su auto. Yo estaba para que no terminara nunca más. Al otro día volvíamos a grabar juntos y le pregunté cómo la había pasado. Le pregunté si la había pasado tan bien como para volver a encontrarnos y ya me dijo que sí. Le pregunté si dentro de diez días, dos o tres o esa misma tarde cuando terminara la grabación. Y ella me dijo esta misma tarde cuando termine la grabación”. Esa decisión compartida selló el inicio de una relación que, más de dos décadas después, sigue firme.

Mauricio Dayub y su aversión al rechazo

Con la misma honestidad con la que habla de sus afectos, Dayub se refirió también a su timidez y al temor al rechazo: “Soy muy aprensivo con el no. Creo que me tengo que mudar de país si me dicen que no. Me he perdido un montón de cosas por no recibir el no”.

Mauricio Dayub en +Caras: "Creo que me tengo que mudar de país si me dicen que no".

“Necesito que otro intermedie la conversación para saber que hay un sí, ahí recién avanzo. No soporto el no”, confesó. Y dio un ejemplo concreto: “Cuando escribí mi primera obra le dije al actor: ‘Si vos la querés hacer, me tenés que decir. Si no la querés hacer no me digas nada’. Esto continúa hasta el día de hoy. No me arriesgo a la no aceptación. No me expongo. Si no quieren que esté en un lugar no estoy. Ya pasé por eso, no vuelvo”.

Así, entre el trabajo y el tango, Mauricio Dayub reveló cómo nació su amor por Paula Siero, su compañera desde hace 25 años, esposa y madre de su hijo Rafael. Con sinceridad y valentía, compartió también su aversión al rechazo, un miedo profundo que debió enfrentar para dar el primer paso hacia una relación que perdura hasta hoy.