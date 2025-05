La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi se profundiza cada vez más. En las últimas horas, el futbolista volvió a Turquía junto a su novia China Suárez mientras que la mediática recurrió a la Justicia para hacer una nueva demanda en su contra por no pagar las cuotas alimentarias de sus hijas en común, Francesca e Isabella.

Wanda Nara busca que Mauro Icardi sea incluido en la lista de deudores morosos alimentarios

Luego de la audiencia de divorcio en Milán, Wanda Nara arribó al país y realizó una nueva denuncia contra Mauro Icardi. Según contaron, este viernes en "Intrusos", la conductora busca que el futbolista del Galatasaray sea reconocido como "deudor" en el registro de deudores alimentarios por incumplir la manutención de sus hijas, Francesca e Isabella.

Esto causaría que el futbolista y actual novio de la China Suárez no pueda salir del país. En medio de la repercusión que generó la noticia, Nicolás Payarola, abogado de la empresaria, brindó detalles de la situación judicial en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Wanda Nara y su nueva denuncia contra Mauro Icardi.

"Nosotros nos encontramos en una situación en donde tanto las presentaciones que se dan, tanto de la otra parte como de la nuestra, van encontrando una resolución. El tema es que, a veces, llega un poco distorsionada la información a los medios respecto de los resultados de cada una de las presentaciones. Pero todo va encontrando su solución", comenzó el letrado.

Y en cuanto al pedido de Wanda Nara, contó: "En cuanto a la inclusión en el registro de deudores morosos alimentarios, la realidad es que es algo a lo que nosotros le bajamos un poco el precio. No debería suceder, es algo que se impone por ley. De hecho hay una manifestación del defensor de menores dando coherencia, claridad y acuerdo a eso".

En este sentido, Payarola explicó que la ley "prevé que pasados los tres meses de mora del pago del alimento, la persona debe estar incluida en el registro de deudores". Por este motivo, aseguró que buscan incluir a Icardi: "Una de las tantas consecuencias es la prohibición de su salida del país, que eso es lo que hemos solicitado".

Al ser consultado por quién está ganando esta guerra, el defensor manifestó tajante: "La realidad es que no está ganando nadie porque no hemos logrado resolver una cuestión que se impone, como es un vínculo normal, de dos menores de edad con su madre y con su padre. No ha ganado nadie porque no se cumple una cuota alimentaria. No ha ganado nadie porque las desobediencias son una regla desde que el proceso empezó".

De esta manera, Nicolás Payarola explicó que Wanda Nara denunció nuevamente a Mauro Icardi y podría conseguir que no salga de la Argentina si finalmente lo incluyen en la lista de deudores morosos alimentarios.