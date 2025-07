La serie de Carlos Menem está causando estragos a días de su estreno. El elenco está lleno de estrellas de la industria nacional como Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani, Marco Antonio Caponi y Campi. Sin embargo, una de las dudas de los fanáticos era quién se encargaría de darle vida a Zulemita Menem, la hija del expresidente. De esta manera, el nombre de Cumelén Sanz comenzó a resonar en todos, por su trayectoria en otras producciones reconocidas de la Argentina.

Carlos Menem, Zulemita Menem, Cumelén Sanz

¿Quién es Cumelén Sanz, la actriz que interpretará a Zulemita Menem?

Nacida el 22 de junio de 1990, en Almagro, Buenos Aires, Cumelén Sanz siempre soñó con llegar a la televisión argentina. Cuando era chica, se crió con Chiquititas, y le expresó sus deseos a sus mamá de ser actriz. Sin embargo, esto no se le hizo posible hasta sus 15 años, donde comenzó a formarse en el mundo del teatro. Esa niña que se volvió asistente de dirección de Ezequiel de Almeida a sus 17 años no se imaginaría que el 9 de julio del 2025 estaría disfrutando del estreno de "Menem", serie donde interpreta a la reconocida Zulemita Menem.

Al terminar el secundario, su mamá, administradora de consorcio y exmodelo, la incentivó para que tuviera un título universitario, y fue así que se inscribió en la IUNA. Finalmente, no consiguió ingresar y decidió formarse como actriz de manera independiente con Matías Feldman y Santiago Gobernori. Además, tomó seminarios con Ricardo Barís, Norma Angeleri, Lili Popovich, Cristina Banegas, entre otros. Tiene una conexión muy fuerte con el Tarot, y admitió en varias entrevistas que sus trabajos más importantes los consiguió porque les "latía".

Cumelén Sanz, Zulemita Menem

En 2015, participó en la famosa serie de Disney "Violetta", donde le dio vida a un personaje llamado Malena. Sin embargo, su boom más importante ocurrió en 2019, cuando formó parte de la serie "Monzón", donde interpretó a Silvia Monzón, la hija del boxeador. Además, tuvo una participación especial en "El marginal", y le dio vida a "La Kari", uno de los intereses de Diosito. Finalmente, decidió irse a España, y co-protagonizó la película "La Jefa", junto a Aitana Sánchez-Gijón. Al regresar, en el 2023, compartió escenario con Luis Brandoni, pero debió abandonar el proyecto ya que le llegó la propuesta de "Menem".

Zulemita Menem, Cumelén Sanz

En una entrevista con La Nación, la actriz reveló que tuvo la posibilidad de conocer a Zulemita Menem, y que le respondió todas las dudas que ella tenía para poder representarla. "Yo nací en el ‘90 y mi único recuerdo de Zulemita era haberla visto en una foto con Lady Di. Muy amorosa, muy generosa. Partí de esa base y pude hacer mi propia creación, porque la idea no es imitarlos. Me da mucho orgullo este proyecto y me gusta contar esta historia que nos toca tanto a los argentinos", expresó.

A.E