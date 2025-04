“Me casé y me separé enseguida”: Zulemita Menem habla de su ex marido y la crianza de sus hijos

Zulemita Menem atravesó distintas etapas personales con una constante que nunca negoció: su compromiso con la maternidad. En una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), la empresaria habló con honestidad sobre la crianza de sus hijos y el vínculo que logró reconstruir con Paolo Bertoldi, el padre de su hijo mayor Luca.

Fruto de su relación con el empresario italiano, Luca —hoy con 21 años— nació un 29 de marzo de 2004, tras un matrimonio breve que no terminó en buenos términos. “Con el papá de Luca me casé, pero enseguida me separé”, recordó Zulemita. Aquella separación, según dejó entrever, derivó en una ausencia prolongada del padre en la vida del joven.

Zulemita Menem junto a sus dos hijos, Luca y Malek.

“Criar a mis hijos sola es una tarea dura, pero es la mejor que te puede tocar. Dios no te da más en la espalda de lo que podés cargar”, reflexionó con sinceridad en el living de +Caras.

El tiempo, sin embargo, abrió la puerta a una reconciliación familiar: “Con Paolo tengo buena relación. Nos llevó mucho tiempo lograrlo”. Y reveló que “hoy puedo decir que Luca recuperó su relación con su papá, se revinculó. De hecho, su padre pasó sus últimos dos cumpleaños con él. Se queda en casa, tienen una hermosa relación”, reveló con emoción. “Ojalá que a Malek le pase lo mismo, pero es más difícil”, anheló, en referencia a su hijo menor.

Así está hoy Luca Bertoldi, el hijo mayor de Zulemita Menem

Luca, por su parte, participó del final de la entrevista y emocionó con sus palabras. “La verdad que ser hijo de Zulemita es una bendición. Es una persona llena de amor y desde chico siempre me lo transmitió. Son cosas que quizás no te das cuenta, pero en el día a día lo sentís. Estoy muy contento”, dijo el joven, con un parecido notable a su tío Carlitos Menem Jr.

Zulemita Menem y su hijo, Luca Bertoldi en +CARAS.

Aunque mantiene un perfil bajo, el nieto de Carlos Saúl Menem tiene muchas pasiones: es hincha de River Plate, heredó de su tío el amor por el automovilismo, y desde adolescente cultiva su gusto por la música: toca el saxofón y actualmente estudia piano. A nivel académico, cursa el segundo año de la carrera de Administración de Empresas y ya trabaja junto a su madre. “Estoy en el negocio de los autos con mamá”, comentó con orgullo.