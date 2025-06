El vínculo entre Zulemita Menem y Máximo Menem Bolocco siempre se vio cargado de tensiones. Pese a compartir el mismo padre, el expresidente Carlos Menem, sus caminos parecieron transitar carriles distintos y con nula comunicación entre ellos. Sin embargo, la pareja de Rodolfo D'Onofrio sorprendió con una declaración inesperada que podría cambiar el rumbo de la relación.

Lejos de negar los desacuerdos existentes, la hija mayor de Menem reconoció públicamente que estaría dispuesta a recomponer la relación con Máximo, aunque dejó en claro que no siente lo mismo por sus otros hermanos. Su sinceridad descolocó a muchos, pero también dejó ver un costado más “humano” en medio de la compleja interna familiar que dejó como herencia el riojano.

Zulemita, Carlos y Máximo Menem, Cecilia Bolocco

La dura confesión de Zulemita Menem sobre su hermano Máximo que nadie esperaba

En medio del prolongado conflicto sucesorio por los bienes del expresidente, Zulemita Menem habló sin rodeos sobre su vínculo con Máximo Menem Bolocco. Si bien reconoció que la relación continúa siendo distante, también confesó que guarda un especial respeto hacia él y que, a diferencia de otros integrantes de su familia, siente que existe una posibilidad de reencuentro.

"Yo lo respeto. Y respeto la relación que él tiene con su mamá", expresó sobre el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco. Pese a las fuertes diferencias, la empresaria destacó que valora a Máximo por las pocas oportunidades en que se cruzaron: “Las veces que estuve con él me pareció un chico súper cariñoso conmigo, tiene la edad de mi hijo… Y yo respeto la relación que él tiene con su madre”, aseguró.

Zulemita, Cecilia y Máximo

En ese marco, Zulemita diferenció abiertamente su postura con respecto al resto de sus hermanos: “No hay posibilidad (de reconciliación), porque no hay sentimiento, ni afecto, ni nada. Solo rescato el caso de Máximo, que es distinto”. También mencionó que su medio hermano está involucrado formalmente en el expediente judicial por la herencia: “De todos modos, él está presentado en el expediente, en la última audiencia que tuvimos estaba su abogado”.

Sin embargo, desde Chile, Máximo también alzó la voz y no se mostró tan abierto a una reconciliación. En declaraciones recientes, manifestó sus dudas sobre las verdaderas intenciones de su media hermana: “¿Por qué se quiere reconciliar después de cuatro años de la muerte de mi papá? No entiendo por qué, a qué quiere llegar o cuál es la línea que quiere seguir”.

Además, cuestionó la voluntad de su hermana con un dato concreto: “Quiere buena onda pero me tiene bloqueado de Instagram y seguramente del teléfono también. Si se quiere reconciliar, para empezar, hay que decir la verdad y hacer las cosas bien”.

Zulemita, Carlos y Máximo Menem

Pese a las palabras cruzadas, Zulemita intenta mantenerse firme en su postura. “Conociéndolo a mi papá me diría: ‘Nenita, él me llamaba así, no le haga caso, siga adelante’”, rememoró. Aun en medio del dolor que todavía siente por la partida de su padre, parece que la posibilidad de sanar heridas, para la empresaria, no está del todo descartada.

Mientras el expediente judicial continúa su curso, la confesión de Zulemita Menem sobre Máximo Menem Bolocco deja al descubierto que podría haber una segunda oportunidad para los lazos que creó el riojano.

MVB