La calma en la polémica familia volvió a romperse luego de que Zulemita Menem saliera al cruce de recientes declaraciones realizadas por su hermano menor, Máximo Menem Bolocco, y su madre, Cecilia Bolocco. En un nuevo capítulo de esta ya tensa relación, la hija del expresidente Carlos Menem desmintió tajantemente haber impedido el vínculo entre padre e hijo, y apuntó directamente contra la exmodelo chilena.

En una entrevista reciente, Máximo expresó que sus hermanos le "hicieron la vida imposible" en sus visitas a Argentina y que nunca pudo tener un vínculo real con su padre. Estas palabras despertaron una firme reacción por parte de la empresaria.

Zulemita Menem contra Máximo Menem Bolocco y Cecilia Bolocco

Zulemita Menem arremetió contra Cecilia Bolocco y su hermano, Máximo Menem Bolocco: “No me gusta que me digan mentirosa”

Desde hace años, la relación entre los hijos de Carlos Menem y Cecilia Bolocco se vio marcada por el conflicto. Sin embargo, los últimos comentarios de Máximo Menem Bolocco terminaron por hacer estallar la paciencia de Zulemita Menem, su hermana mayor.

La ex Miss Universo reveló detalles del vínculo entre ella y los hijos del ex mandatario, recordando cuando se encontraba en pareja con el ex Presidente y, según lo que declaró en medios chilenos, durante años intentó tener relación con los herederos de su pareja, pero nunca lo logró debido a las negativas recibidas del otro lado.

Lejos de dejar pasar las acusaciones de su hermano y la madre de este, la hija de Zulema Yoma decidió aclarar públicamente su versión. "Está bien, qué le voy a hacer. Está influenciado por la madre", sentenció duramente. También aprovechó para remarcar que "no me gusta que me digan mentirosa, porque no tengo necesidad de mentir”.

Zulemita junto a Carlos Menem y Máximo junto a Cecilia Bolocco

La pareja de Rodolfo D'Onofrio, también recordó el último encuentro con quien fue la pareja de su padre y su hermano: “Cuando los veo entrar me acerco a saludarlos, porque no le niego el saludo a nadie, ni quiero estar en conflicto, y Cecilia ni movió la cara”. “Me vio y me dijo: ¡Apártate! Fue una reacción horrible, porque me empujó, quise saludar a Máximo y ella puso la mano, me apartó de nuevo y me fui”, agregó.

En medio de declaraciones cruzadas, tensiones expuestas y heridas familiares abiertas, Zulemita Menem mantiene su postura firme en contra de su hermano Máximo Menem Bolocco y Cecilia Bolocco, y dejó en claro que jamás quiso interferir en la relación con su padre.

MVB