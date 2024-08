Ana García Moritán es una de las pequeñas consideradas mini influencers, aunque su cuenta de Instagram aún está a cargo de sus papás. Pampita y Roberto García Moritán siempre registran el crecimiento de la niña y comparten cada momento con sus seguidores, obteniendo miles de comentarios y likes con cada publicación.

La niña cumplió tres años el 22 de julio de 2024, durante unas vacaciones familiares en la Patagonia. Este domingo 4 de agosto de 2024, Pampita organizó una gran celebración para ella en la mansión del Four Seasons Hotel Buenos Aires.

Cumpleaños Anita

La fiesta comenzó a las 16 horas y se extendió hasta aproximadamente las 19 hs. El número de invitados fue alrededor de 40 adultos y entre 15 y 20 niños. Como todos los años, la productora de eventos Romi Fuks se encargó de la ambientación y del candy bar. En el exterior, se instaló un pelotero para que los niños pudieran divertirse mientras transcurría el cumpleaños.

La decoración del gran cumpleaños de Ana García Moritán

El tema del festejo fue de unicornios, con una decoración en tonos pasteles que sigue el estilo suave y delicado que Pampita prefiere, en consonancia con la estética de los cumpleaños anteriores de Ana. La celebración incluía varias actividades destacadas, como la participación de Panam, un personaje muy querido por Ana, y el payaso Plim Plim, a quien la pequeña ha visto en el teatro en varias ocasiones.

Cumpleaños Anita

En cuanto a la decoración, habrá un arreglo de flores en forma de arcoíris, con un degradé de varios colores pasteles para complementar el tema de unicornios. Sin duda, el cumpleaños que Pampita le organizó a Ana García Moritán tuvo todo lo mejor para que la niña se divierta y lo recuerde para toda la vida.

Cumpleaños Anita

Cumpleaños Feliz: El espectacular look de Ana García Moritán en este día tan especial

Como era de esperarse, la pequeña estuvo vestida acorde a la situación especial que estaba viviendo, en eso Pampita es muy detallista y siempre la viste con detalles que resalten sobre todo si tiene que ver con su cumpleaños.

Cumpleaños Anita

Ana García Moritán llevaba un vestido corto rosa de tul, como si fuera una princesa. Lo acompañó con un saco blanco y medias can can del mismo tono del vestido para no pasar frío.

Cumpleaños Anita

Además la cumpleañera eligió unas chatitas rosas y, para estar cómoda. Ana García Moritán tenía un peinado de dos trenzas que comenzaban en la parte superior de su pelo. Las mangas del vestido eran cortas y tenía el detalle de tul también que sumaba mucho a la prenda.