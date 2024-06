Cande Vetrano anunció días atrás que está esperando su primer bebé. La actriz de teatro y televisión está empezando una nueva etapa en su vida junto a su pareja, Andrés Gil y decidió compartirlo con sus seguidores de redes sociales, con la prensa y hablar de cómo se prepara para la llegada del primogénito.

La amiga Lali Espósito escribió en redes "Está pasando" en una foto junto a Gil y así dio a conocer que está en la dulce espera. Además, en el programa de streaming Rumis eligió revelar que está de tres meses de embarazo y espera a un varón. Previamente, la noticia también había sido anunciada en LAM.

Además, en entrevista exclusiva con Vero Lozano, habló de cómo está transitando esta etapa: "¿Cómo me imagino de madre? Ojalá sea piola. Espero no guardarme. Le tengo un poco de miedo a eso porque no sé cómo me va a pegar”.

Cande Vetrano se fascinó con una cuna

Con respecto a cómo impactará en su vida la maternidad, agregó en diálogo con Lozano: “Trabajo hace mucho tiempo. Capaz me pega con que no quiero trabajar más… Estoy para que la maternidad me interpele. No me quiero hacer la boluda con eso”.

En el día de hoy, Cande Vetrano mostró en su cuenta de Instagram que ya se está fijando en productos para bebé y sorprendió con una excéntrica cuna en forma de ojotas Crocs. En clip que compartió en redes se puede ver a una madre cargando a su bebé dentro de esta cuna flexible que también se puede colocar sobre la cama.