FOTOS| Dalma, Gianinna y Jana Maradona, muy cerca de Diego antes de recibir el alta

Luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de manera exitosa por un hematoma subdural, Diego Maradona continúa su recuperación en la Clínica Olivos donde evoluciona favorablemente y hasta se especula con que le daría en el alta para continuar su tratamiento en una casona ubicada en Nordelta, algo que debe decidir junto con los médicos el entorno familiar del "Diez" que son en primera instancia sus hijas Dalma, Gianinna y Jana quienes hoy estuvieron en la clínica para visitarlo y darle ánimo.

También estuvieron dos de las hermanas de Diego quienes dicen que fueron fundamentales para acercar las partes (Dalma y Gianinna no tiene relación con Jana) y todas se pongan de acuerdo para priorizar la salud de su padre que necesita extremar los cuidados y atención médica a domicilio si es que recibe el alta.

Ahora Dalma según contó en su cuenta de Instagram, mediante una historia no la pasó nada bien tras ver a su padre ya que casi padece un accidente con su auto a la salida de la clínica. "Acabo de salir de la clínica y casi choco porque no pude ver a un auto que venía porque se me ponen adelante cada vez que quiero salir. ¡Todavía estoy temblando! Llegué a pedirle disculpas al pibe que estaba muy enojado, ¡con justa razón! Pero por favor, ¡basta!", escribió Dalma, claramente enojada con los periodistas.

Ya el viernes pasado Gianinna, también increpó a la prensa: "¡Déjenme en paz! Déjenme ser hija. ¡Por favor se los pido! Lo que hacen es acoso, mi cara va a ser la misma todos los días y jamás voy a decirles ni ‘a’".

Con lo que respecta a la salud de Maradona, Leopoldo Luque, su médico personal dijo que Diego "está con muchas ganas de irse”. "La evolución es muy buena. Los tratamientos posteriores se discutirán en su determinado momento con la familia. La comunicación creció increíblemente, estamos todos de acuerdo con Diego y su entorno. Dalma, Gianinna y Jana serán las encargadas de firmar el alta cuando se concrete", dejó en claro Luque.

FOTOS: AFP